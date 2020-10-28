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28октября
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сегодня, 15:58 0

Амурским перевозчикам решили компенсировать потери из-за COVID-19

Амурским перевозчикам решили компенсировать потери из-за COVID-19
Фото: amurobl.ru

Региональные власти решили компенсировать часть потерь амурским предпринимателям, занимающимся пассажирскими перевозками между населёнными пунктами области. Прибыль перевозчиков серьёзно упала из-за карантина по коронавирусу: в несколько населённых пунктов, например Свободный, въезд был долгое время ограничен.

Пока, сообщает пресс-служба областного правительства, речь идёт о периоде с 30 марта по 31 мая. Компенсировать будут потери предпринимателей именно в эти месяцы. Амурский минтранс решил оплатить расходы перевозчиков на ГСМ на топливо во время пандемии.

Сумму в 8 миллионов 624 тысячи рублей распределят между 26 амурскими перевозчиками. Они обслуживают 50 межмуниципальных маршрутов.

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#коронавирус #транспорт

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