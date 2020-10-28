В Приамурье будет пасмурно: прогноз погоды на 29 октября
По сообщению Амурского гидрометцентра, ночью 29 октября на севере переменная облачность, на юге облачно с прояснениями, местами снег и мокрый снег. По северным районам сохраняются гололедные явления. Ночью и в утренние часы в отдельных районах туман. Ветер западный, северо-западный умеренный. Столбик термометра ночью по покажет -5°С...-10°С, в осадках -4°С…+1°С, при прояснении по северо-западу -15°С...-20°С. Днем переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный 5-10 метров в секунду, местами с порывами до 12-14 метров в секунду. Температура воздуха по северу -1°С...+4°С, местами по северо-западу области -5°С...-10°С.
В Белогорске переменная облачность, без осадков. Днём температура 0°С...+3°С, ночью -1°С, ветер северо-западный 4-8 метров в секунду.
В Завитинске пасмурно, небольшой мокрый снег. Днём температура 0°С...+3°С, ночью -2°С, ветер северо-западный до 10 метров в секунду.
В Райчихинске пасмурно, без осадков. Днём температура 0°С...+4°С, ночью 0°С...-2°С, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду.
В Архаре переменная облачность, небольшой снег с дождём. Днём температура 0°С...+4°С, ночью 0°С...-1°С, ветер северо-западный до 12 метров в секунду.
В Свободном пасмурно. Небольшой снег с дождём. Днём температура 0°С...+4°С, ночью до -3°С. Ветер северо-западный до 8 метров в секунду.
В Шимановске переменная облачность, осадков не ожидается. Температура днём -2°С...+2°С, ночью -4°С...-1°С. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду.
В Зее переменная облачность, небольшой снег. Температура днём -2°С...+2°С, ночью 0°С…-3°С. Ветер западный и северо-западный 1-5 метров в секунду.
В Сковородине переменная облачность, небольшой снег. Днём воздух прогреется до +2°С, ночью похолодает до -4°С. Ветер северо-западный, западный 1-5 метров в секунду.
В Тынде переменная облачность. Днём воздух прогреется до -7°С, ночью похолодает до -18°С. Ветер западный, юго-западный 1-4 метра в секунду, сообщает gismeteo.ru.
В Благовещенске ночью облачно с прояснениями. Днём переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью -1°С...-3°С, днём +2°С...+4°С.
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