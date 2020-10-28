В Приамурье будет пасмурно: прогноз погоды на 29 октября

В Белогорске переменная облачность, без осадков. Днём температура 0°С...+3°С, ночью -1°С, ветер северо-западный 4-8 метров в секунду.

В Завитинске пасмурно, небольшой мокрый снег. Днём температура 0°С...+3°С, ночью -2°С, ветер северо-западный до 10 метров в секунду.

В Райчихинске пасмурно, без осадков. Днём температура 0°С...+4°С, ночью 0°С...-2°С, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду.

В Архаре переменная облачность, небольшой снег с дождём. Днём температура 0°С...+4°С, ночью 0°С...-1°С, ветер северо-западный до 12 метров в секунду.

В Свободном пасмурно. Небольшой снег с дождём. Днём температура 0°С...+4°С, ночью до -3°С. Ветер северо-западный до 8 метров в секунду.

В Шимановске переменная облачность, осадков не ожидается. Температура днём -2°С...+2°С, ночью -4°С...-1°С. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду.

В Зее переменная облачность, небольшой снег. Температура днём -2°С...+2°С, ночью 0°С…-3°С. Ветер западный и северо-западный 1-5 метров в секунду.

В Сковородине переменная облачность, небольшой снег. Днём воздух прогреется до +2°С, ночью похолодает до -4°С. Ветер северо-западный, западный 1-5 метров в секунду.

В Тынде переменная облачность. Днём воздух прогреется до -7°С, ночью похолодает до -18°С. Ветер западный, юго-западный 1-4 метра в секунду, сообщает gismeteo.ru.

В Благовещенске ночью облачно с прояснениями. Днём переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью -1°С...-3°С, днём +2°С...+4°С.