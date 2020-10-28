Пять лет назад для ДВ создали уникальные экономические условия: что изменилось

Для развития Дальнего Востока пять лет назад создали уникальные экономические условия — территории опережающего развития и Свободный порт Владивосток. За время реализации этих проектов было создано 22 ТОРа и 5 субъектов присоединились к действию режима свободного порта. Поиском инвесторов для развития территорий и сопровождением их проектов занимается Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ). В интервью ТАСС генеральный директор АНО «Агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» Леонид Петухов рассказал о перспективах развития Дальнего Востока.

Как повлияла пандемия

По словам Петухова, наблюдается снижение экономической активности, в первую очередь из-за проблем, вызванных карантинными ограничениями. Но, несмотря на это, по итогам девяти месяцев уже заключены соглашения о сотрудничестве с частными инвесторами на 680 миллиардов рублей. Проекты планируется в таких отраслях, как транспорт, логистика, горнорудная промышленность и нефтегазохимия. Не стоит забывать и о удачном географическом положении ДФО в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Нужно учитывать тот факт, что многие инвесторы, чтобы снизить эпидемиологические риски, думают перенести или развернуть аналогичные китайским производства на Дальнем Востоке.

Коронавирус дал прорыв в IT

Направление экономики, которое стало активнее развиваться и на Дальнем Востоке после вспышки коронавирусной инфекции, — это информационные технологии.

— Мы наблюдаем смену парадигмы: пандемия и вызванный ею кризис продемонстрировали значимость цифровизации, показали, что это не модный тренд, а необходимый инструмент устойчивого развития. Информационные технологии стали флагманской отраслью, — рассказал Леонид Петухов.

Что даёт Приамурью Свободный порт Владивосток

В долгосрочной перспективе механизм работы Свободного порта Владивосток планируется распространить на весь Дальний Восток.

— Это долгожданное решение, так как при огромной территории ДФО развитие экономики за счет концентрации проектов в отдельно взятых точках не может дать нужный эффект… Во многих городах, где режима свободного порта нет, бизнес-сообщество заявляло об ожидании этой льготы. Наибольший эффект мы ожидаем в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Благовещенске, Южно-Сахалинске и Якутске. Особенно я бы выделил Благовещенск, где с открытием российско-китайского моста через Амур появится основа для создания крупной логистической, экспортно ориентированной площадки, — поделился Леонид Петухов.

После моста – распределительный центр

Открытие моста через реку Амур представитель АНО «Агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» считает важным звеном в построении грузооборота с северо-восточными провинциями Китая. Планируется, что поставки продукции товаров горнорудного сектора, сельского хозяйства, лесопереработки, газохимии смогут достигнуть объёмов 20 миллионов тон в год.

Леонид Петухов также отметил тот факт, что крупные торговые сети проявляют интерес к созданию на территории Дальнего Востока распределительных центров для перенаправления товаров из Китая, Японии и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Основные варианты расположения таких центров – Амурская область и Приморский край, причем немаловажную роль тут играет открытие моста между Благовещенском и китайским городом Хэйхэ.