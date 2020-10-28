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28октября
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сегодня, 15:21 7

Пять лет назад для ДВ создали уникальные экономические условия: что изменилось

Пять лет назад для ДВ создали уникальные экономические условия: что изменилось
Фото: amurobl.ru

Перспективы развития Дальнего Востока в интервью ТАСС обрисовал генеральный директор АНО «Агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта».

Для развития Дальнего Востока пять лет назад создали уникальные экономические условия — территории опережающего развития и Свободный порт Владивосток. За время реализации этих проектов было создано 22 ТОРа и 5 субъектов присоединились к действию режима свободного порта. Поиском инвесторов для развития территорий и сопровождением их проектов занимается Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ). В интервью ТАСС генеральный директор АНО «Агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» Леонид Петухов рассказал о перспективах развития Дальнего Востока.

Как повлияла пандемия

По словам Петухова, наблюдается снижение экономической активности, в первую очередь из-за проблем, вызванных карантинными ограничениями. Но, несмотря на это, по итогам девяти месяцев уже заключены соглашения о сотрудничестве с частными инвесторами на 680 миллиардов рублей. Проекты планируется в таких отраслях, как транспорт, логистика, горнорудная промышленность и нефтегазохимия. Не стоит забывать и о удачном географическом положении ДФО в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Нужно учитывать тот факт, что многие инвесторы, чтобы снизить эпидемиологические риски, думают перенести или развернуть аналогичные китайским производства на Дальнем Востоке.

Коронавирус дал прорыв в IT

Направление экономики, которое стало активнее развиваться и на Дальнем Востоке после вспышки коронавирусной инфекции, — это информационные технологии.

— Мы наблюдаем смену парадигмы: пандемия и вызванный ею кризис продемонстрировали значимость цифровизации, показали, что это не модный тренд, а необходимый инструмент устойчивого развития. Информационные технологии стали флагманской отраслью, — рассказал Леонид Петухов.

Что даёт Приамурью Свободный порт Владивосток

В долгосрочной перспективе механизм работы Свободного порта Владивосток планируется распространить на весь Дальний Восток.

— Это долгожданное решение, так как при огромной территории ДФО развитие экономики за счет концентрации проектов в отдельно взятых точках не может дать нужный эффект… Во многих городах, где режима свободного порта нет, бизнес-сообщество заявляло об ожидании этой льготы. Наибольший эффект мы ожидаем в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Благовещенске, Южно-Сахалинске и Якутске. Особенно я бы выделил Благовещенск, где с открытием российско-китайского моста через Амур появится основа для создания крупной логистической, экспортно ориентированной площадки, — поделился Леонид Петухов.

После моста – распределительный центр

Открытие моста через реку Амур представитель АНО «Агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» считает важным звеном в построении грузооборота с северо-восточными провинциями Китая. Планируется, что поставки продукции товаров горнорудного сектора, сельского хозяйства, лесопереработки, газохимии смогут достигнуть объёмов 20 миллионов тон в год.

Леонид Петухов также отметил тот факт, что крупные торговые сети проявляют интерес к созданию на территории Дальнего Востока распределительных центров для перенаправления товаров из Китая, Японии и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Основные варианты расположения таких центров – Амурская область и Приморский край, причем немаловажную роль тут играет открытие моста между Благовещенском и китайским городом Хэйхэ.

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#Дальний Восток #финансы

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    2 часа назад

    итог реформ-народ стал активнее сбегать с ДВ

  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    2 часа назад

    Вы Кроненберг можете показать это на цифрах или ваша привычка в общении - сказал и забыл? Покажите наглядно на цифрах сколько "убегало" до и после.

  • Кроненберг

    Кроненберг
    2 часа назад

    посмотрите статистику-убыль населения на ДВ

  • Геральт

    Геральт
    2 часа назад

    Виталий, а на вас лично и ваших близких как отразились эти уникальные экономические условия?

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    Ничего не изменилось, а местами стало хуже для местного населения: в области появилось куча мигрантов, ухудшилась экологическая обстановка. Из плюсов богатые стали богаче, Китай радуется новым заводам и мосту для транспортировки ресурсов.

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    1 час назад

    Прочитав заголовок сразу было понятно что за 5 лет сделали огого и агага, но всё испортил "ковид".

  • Аналитик Амуринфо

    Аналитик Амуринфо
    1 час назад

    Петухов,Козлов и Трутень не покладая рук трудятся. Создают уникальные возможности для своего карьерного роста. Радеют над финансовым благополучием своих семей. А то что за 5 лет их деятельности стало только хуже,дак это они у шефа научились. Он 20 лет говорил:-"нет время на раскачку" И пальцем о палец не ударил.

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