Учёные разработали тест-систему для выявления коронавируса и вируса гриппа всего за один час

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Новосибирские учёные из Института химической биологии и фундаментальной медицины разработали комбинированный метод определения вирусов гриппа H1N1 и SARS-CoV-2. Результат тестирования можно получить всего за час, и дорогостоящее оборудование для этого не требуется.

Специалисты отмечают, что анализ ПЦР, который сейчас повсеместно используется, не позволяет получить результат менее, чем за 1,5-3 часа диагностики и предполагает использование дорогостоящего оборудования. Новосибирские учёные нашли другой способ – более быстрый и более дешёвый.

— Он значительно быстрее, чем ПЦР, проводится при невысокой температуре и не требует дорогостоящего сложного оборудования. Достоверность метода была подтверждена на фрагментах РНК вируса гриппа А и коронавируса, — пишет «Интерфакс» со ссылкой на издание СО РАН «Наука в Сибири».

Разработанный в ИХБФМ метод является комбинацией изотермической амплификации и геномного редактирования, он не требует сложных установок и позволяет провести анализ всего за час. В реакции есть специально подобранная сторонняя РНК, меченная органическим соединением — флюорофором. При ее расщеплении и возникает тот самый специфический сигнал (свечение) пробирки, содержащей вирусную РНК.