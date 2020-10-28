Амурским детям-сиротам за счёт бюджета ремонтируют жильё

Губернатор Приамурья Василий Орлов отметил важность поддержки детей-сирот. А в минсоцзащиты рассказали о том, как в регионе реализуют программу «Обеспечение доступным и качественным жильем населения Амурской области». Например, в рамках программы за счёт бюджетных средств детям-сиротам ремонтируют жильё.

– В этом году такой мерой поддержки воспользуются 7 муниципальных образований области. Они отремонтируют 15 жилых помещений, в том числе в 11 квартирах будет проведен капитальный ремонт, в четырёх – текущий. Таким образом, 16 детей-сирот в 2020 году улучшат жилищные условия. В 6 квартирах ремонт уже завершён, в остальных работы находятся на заключительной стадии завершения. На реализацию программы в этом году в областном бюджете предусмотрены средства в размере 2,7 миллиона рублей, – рассказала министр социальной защиты населения Наталья Киселева.

Право на такой ремонт есть у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющихся собственниками жилья, находящегося на территории Амурской области. Воспользоваться льготой можно только единожды в одном доме или квартире. Предоставить её может муниципалитет, он же должен определить подрядчика для проведения работ и заключить с ним контракт.

– Помощь детям-сиротам – одно из трудных, но важных направлений работы регионального правительства. Мы должны оказать им поддержку на первом этапе, когда выпускники детских домов и интернатов выходят во взрослую жизнь. Наша задача – создать максимально комфортные условия для их проживания, чтобы эти ребята могли наилучшим образом адаптироваться к жизни в обществе. Кроме ремонта в жилых помещениях в этом году впервые в регионе заработала такая мера соцподдержки для детей-сирот, как вручение сертификатов на жильё. Уже в этом году ей воспользуются 52 семьи и купят новые квартиры, – отметил губернатор Василий Орлов.

Сегодня в Приамурье проживают 4 535 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 3 823 из них устроены в приёмные, замещающие семьи. 712 – остаются без попечения родителей и в основном проживают в социальных учреждениях области, сообщают в пресс-службе областного правительства.

Больше подробностей о льготе можно узнать в территориальных управлениях социальной защиты.