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28октября
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Останки ихтиозавра нашли на острове Русском во Владивостоке

Останки ихтиозавра нашли на острове Русском во Владивостоке
Фото: Приморский океанариум

Останки, предположительно, ихтиозавра нашли палеонтологи на берегу острова Русский во Владивостоке. В раскопках принял участие руководитель лаборатории палеонтологии Института геологии и природопользования ДВО РАН Юрий Болотский и другие учёные из Приамурья.

Учёные прибыли из Благовещенска во Владивосток, чтобы провести исследования на месте находки и определить вид динозавра, сообщает РИА Новости.

— Скорее всего, да, это ребра ихтиозавра. Ихтиозавры обитали во всех морях. На острове Русском это вторая такая находка. Части древних обитателей находили от Магадана до юга Приморья, но это был очень фрагментарный материал. А тут более-менее полный, к тому же часть находится в породе. Материал надо препарировать, и, может быть, там окажется самая важная часть скелета – череп. Но голову могли ему оторвать еще 220 миллионов лет назад, — сказал Юрий Болотский.

Он не исключил, что в породе голова могла сохраниться.

— Это вторая полная находка. По ребрам и позвоночному столбу пока сложно сказать, какая зубная система была у этого экземпляра, — добавил он.

Палеонтолог отметил, что часть породы с находкой уже извлекли, материал доставили для дальнейших исследований в Приморский океанариум. А позже ещё одно заключение Юрия Болотского озвучил местный океанариум.

— На острове Русский обнаружены окаменелые останки ихтиозавра, который жил на Земле около 247 миллионов лет назад. Возможно, это один из древнейших морских ящеров триасового периода, найденный на территории России, — говорится в сообщении.

Ихтиозавры — отряд вымерших морских пресмыкающихся, имевших форму, схожую с формой рыб и дельфинов. Впервые на острове Русском ихтиозавр был найден в 2014 году.

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