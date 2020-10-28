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28октября
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сегодня, 15:05 0

Разработчики из Приамурья поборются в онлайн-хакатоне за миллион рублей

Разработчики из Приамурья поборются в онлайн-хакатоне за миллион рублей
Фото: pixabay.com

Хакатон «Лидеры цифровой трансформации» пройдёт в режиме онлайн 30 октября. Команда из Амурской области с помощью компьютеров и интернета поборется за миллион рублей и возможность принять участие в 18-дневном MOSBOOTCAMP, рассказали в пресс-службе министерства цифрового развития Приамурья.

Хакатон — это своеобразный форум для разработчиков, где специалисты решают поставленную задачу в определённые сроки. На хакатоне представлено два направления: искусственный интеллект в городе и цифровизация городских структур. В каждом направлении по 5 задач, команде нужно выбрать одну, время на решение — 40 часов. После по каждой задаче выберут по 15 команд, которые будут защищать свои проекты перед членами жюри. Всего участвует 250 команд, итоги станут известны 2 ноября. 10 команд-победительниц получат по миллиону рублей, а для лучших 20 команд с 9 по 27 ноября проведут MOSBOOTCAMP, с сессиями закрытого нетворкинга, обратной связью с заказчиками, воркшопами, мастер-классами и возможностью представить свои проекты.

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#наука #технологии

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