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28октября
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сегодня, 14:29 1

Благовещенец отказался сдавать тест на опьянение и попал за решётку

Благовещенец отказался сдавать тест на опьянение и попал за решётку
Фото: pixabay.com

Житель Благовещенска управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, но отказался пройти освидетельствование и получил реальный срок.

В конце июня сотрудники ДПС Благовещенска остановили автомобиль, за рулём которого находился 27-летний местный житель. Амурчанин управлял машиной в состоянии опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался. Ранее он привлекался к административному наказанию за совершение аналогичного правонарушения.

В отношении него возбуждено уголовное дело. Благовещенский городской суд признал нарушителя виновным и назначил ему 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Амурчанина также лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года 6 месяцев, сообщает УМВД России по Амурской области.

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#жизнь #суды

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    Срок маленький... Толи дело в США - 120 лет!

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