Автобус в Чигири с завтрашнего дня будет ходить по новому расписанию

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С четверга, 29 октября, автобусный маршрут № 106 Благовещенск — Чигири будет обслуживаться по измененному расписанию выходного дня.

Администрация Благовещенского района в своём Инстаграме сообщает, что в расписание добавлен рейс на 6:30 (конечная Чигири), который был в основном расписании, а также рейс на 6:40 (конечная Чигири) с заходом в микрорайон подтопленцев и рейс на 17:45 (магазин «Благовещенск») с заходом на улицу Красная. Несмотря на изменения в расписании, количество рейсов останется прежним.