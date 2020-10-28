Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:12 0

Автобус в Чигири с завтрашнего дня будет ходить по новому расписанию

Автобус в Чигири с завтрашнего дня будет ходить по новому расписанию
Фото: pixabay.com

С четверга, 29 октября, автобусный маршрут № 106 Благовещенск — Чигири будет обслуживаться по измененному расписанию выходного дня.

Администрация Благовещенского района в своём Инстаграме сообщает, что в расписание добавлен рейс на 6:30 (конечная Чигири), который был в основном расписании, а также рейс на 6:40 (конечная Чигири) с заходом в микрорайон подтопленцев и рейс на 17:45 (магазин «Благовещенск») с заходом на улицу Красная. Несмотря на изменения в расписании, количество рейсов останется прежним.

Просмотров всего: 895

#Благрайон #дороги #транспорт

распечатать


Общество

Готовимся к зиме: заправки ННК на Дальнем Востоке зачистили свои резервуары
Коронавирус

Амурским перевозчикам решили компенсировать потери из-за COVID-19
Общество 1

Улицу Тепличную отремонтируют к середине ноября
Общество 4

На свободненской трассе под колеса автомобиля угодила свинья (видео)
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь