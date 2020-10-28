Путин поручил увеличить больничные родителям детей до 7 лет
В список поручений президента России вошёл пункт об изменении в расчётах выплат больничных для родителей детей до семи лет, сообщают «РИА Новости». Согласно предложению Владимира Путина, листки оплаты временной нетрудоспособности должны оплачиваться полностью вне зависимости от стажа работы каждого из родителей.
Глава государства возложил обязанность на решение данного вопроса на премьер-министра Михаила Мишустина, оформить поправки к закону должны к 1 декабря текущего года.
В ряд поручений также вошла дополнительная поддержка детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов. Задача по адресной поддержке таких детей будет решена к 1 августа 2021 года.
Напомним, что в условиях пандемии Владимир Путин неоднократно принимал решения по поддержке семей с детьми. Так, с апреля по июнь производились ежемесячные выплаты по пять тысяч рублей, в июне единовременные выплаты получили семьи с детьми от 3 до 16 лет, в июле эта сумма распространилась на всех детей до 16 лет. Все выплаты назначались на каждого ребёнка в семье, подходящей под условия, и не облагались налогом. В октябре правительство приняло проект по поддержке семей с детьми в возрасте от трёх до семи лет с доходом ниже прожиточного минимума.
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