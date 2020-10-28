Путин поручил увеличить больничные родителям детей до 7 лет

Глава государства возложил обязанность на решение данного вопроса на премьер-министра Михаила Мишустина, оформить поправки к закону должны к 1 декабря текущего года.

В ряд поручений также вошла дополнительная поддержка детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов. Задача по адресной поддержке таких детей будет решена к 1 августа 2021 года.

Напомним, что в условиях пандемии Владимир Путин неоднократно принимал решения по поддержке семей с детьми. Так, с апреля по июнь производились ежемесячные выплаты по пять тысяч рублей, в июне единовременные выплаты получили семьи с детьми от 3 до 16 лет, в июле эта сумма распространилась на всех детей до 16 лет. Все выплаты назначались на каждого ребёнка в семье, подходящей под условия, и не облагались налогом. В октябре правительство приняло проект по поддержке семей с детьми в возрасте от трёх до семи лет с доходом ниже прожиточного минимума.