Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:19 9

Благовещенская полиция нашла школьников, издевавшихся над мужчиной (видео)

Благовещенская полиция нашла школьников, издевавшихся над мужчиной (видео)
Фото: pixabay.com

Амур.инфо накануне сообщало о том, что в соцсетях появилось видео, на котором запечатлены школьники, издевающиеся над взрослым мужчиной на улице Ломоносова. Полиция установила личности малолетних злоумышленников. Ими оказались ученики начальной школы.

В пресс-службе МО МВД России «Благовещенский» сообщили, что виновниками инцидента оказались ученики 4 класса. С ними и их законными представителями сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних была проведена профилактическая работа.

Ранее наши читатели писали в комментариях, что это были ученики 27-й школы Благовещенска.

Просмотров всего: 2095

#дети #происшествия

распечатать


В России и мире

Две россиянки устроились продавцами и попали в рабство на 6 лет
Общество

Благовещенский детский сад №68 отремонтируют к Новому году

Общество

Путин поручил увеличить больничные родителям детей до 7 лет
Происшествия 7

Пропавшую в Зее девочку нашли мёртвой
Комментарии
Показать все (9)
  • Farinelli

    Farinelli
    4 часа назад

    Этих ублюдков надо ставить на учёт, а детей штрафовать!

  • kidman

    kidman
    4 часа назад

    Лучше детей - на учёт, а ублюдков - штрафовать!

    А ещё лучше - и тех, и других - и на учёт, и штрафовать!

  • Ирина БИВ

    Ирина БИВ
    3 часа назад

    Страшно представить что вырастет из этих ублюдков, если они в 4 классе себе такое позволяют

  • ПшёлТы

    ПшёлТы
    3 часа назад

    Я представляю, как эти отпрыски яжродителей, обоссаные от страха, в ментовке и плакали: "...мы больше не буууууудем...ыыыыы". А их родаки кричали, мол мой ребенок не такой!!!! Мля, - всех к ответу! А #изDюков на живодерню!!!!!

  • Madao!

    Madao!
    3 часа назад

    ПшёлТы - вам бы голову пролечить надобно.

  • НЮ

    НЮ
    2 часа назад

    Ну не на живодерню. а чтоб сидеть не смогли неделю - можно. нужно

  • Madao!

    Madao!
    2 часа назад

    НЮ: а вам бы выдать премию за рац.предложение и продолжение вековых традиций воспитания подростков.

  • Madao!

    Madao!
    2 часа назад

    НЮ: а вам бы выдать премию за рац.предложение и продолжение вековых традиций воспитания подростков.

  • OT

    OT
    1 час назад

    Никак не ожидал, что будет адекватная мера. Тут видимо речь только как исключение о здравой и серьезной реакции.

Показать все (9)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь