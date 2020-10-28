Благовещенская полиция нашла школьников, издевавшихся над мужчиной (видео)

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В пресс-службе МО МВД России «Благовещенский» сообщили, что виновниками инцидента оказались ученики 4 класса. С ними и их законными представителями сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних была проведена профилактическая работа.

Ранее наши читатели писали в комментариях, что это были ученики 27-й школы Благовещенска.