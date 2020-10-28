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28октября
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сегодня, 12:27 1

Пропавшую в Зее девочку нашли мёртвой

Пропавшую в Зее девочку нашли мёртвой
Фото: https://pixabay.com/

Семилетняя девочка пропала в Зее вчера вечером. Сегодня тело девочки нашли в водоёме без видимых признаков криминальной смерти. Следственный комитет начал проверку.

— По факту безвестного исчезновения ребёнка следственным отделом по городу Зея следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). В ходе проведенных совместно с сотрудниками органов внутренних дел и спасателями поисковых и оперативно-разыскных мероприятий дело девочки обнаружено утром 28 октября в водоеме без видимых признаков криминальной смерти. Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщает в своём Инстаграме амурский следственный комитет.

Как Амур.инфо рассказал старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Амурской области Алексей Лубинский, следователи не исключают возможности, что ребёнок провалился под лёд. Сейчас проводятся следственные мероприятия и выясняются все обстоятельства происшедшего.

Этой осенью Амур.инфо уже писал о том, что люди видели детей, катающихся на неокрепшему льду.

К слову, по данным министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности, только этим летом в водоёмах Амурской области утонуло 29 человек, это больше, чем в прошлом году. Такое количество смертей на воде связывают с коронавирусом.

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#дети #жизнь #Зея #происшествия

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Комментарии
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  • Разнящий

    Разнящий
    31 минута назад

    Хреново.

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