Жительница Красноярска продала новорожденного ребенка за 25 тысяч рублей
Жительница Красноярска за 25 тысяч рублей продала своего новорожденного сына бездетной паре, сообщает КП Красноярск.
Известно, что женщина одна растит троих детей-школьников, работает уборщицей. С семейной парой, купившей ребенка, их свели общие знакомые. По их совету в роддом она легла по паспорту приемной матери ребенка.
Сразу после выписки она в машине передала ребенка приемным родителям.
Позже женщине на карточку прислали 25 тысяч, на которые она купила троим детям сладости и одежду.
Сейчас она находится под подпиской о невыезде, ей грозит до 15 лет лишения свободы.
Приемными родителями, которые купили младенца, тоже занимаются следователи. Малыша забрали, он находится в доме ребенка.
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