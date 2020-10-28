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28октября
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сегодня, 12:13 0

Жительница Красноярска продала новорожденного ребенка за 25 тысяч рублей

Жительница Красноярска продала новорожденного ребенка за 25 тысяч рублей
Фото: gornovosti.ru

Жительница Красноярска за 25 тысяч рублей продала своего новорожденного сына бездетной паре, сообщает КП Красноярск.

Известно, что женщина одна растит троих детей-школьников, работает уборщицей. С семейной парой, купившей ребенка, их свели общие знакомые. По их совету в роддом она легла по паспорту приемной матери ребенка.

Сразу после выписки она в машине передала ребенка приемным родителям.

Позже женщине на карточку прислали 25 тысяч, на которые она купила троим детям сладости и одежду.

Сейчас она находится под подпиской о невыезде, ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Приемными родителями, которые купили младенца, тоже занимаются следователи. Малыша забрали, он находится в доме ребенка.

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#дети #криминал #происшествия

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