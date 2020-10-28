Жительница Красноярска продала новорожденного ребенка за 25 тысяч рублей

Известно, что женщина одна растит троих детей-школьников, работает уборщицей. С семейной парой, купившей ребенка, их свели общие знакомые. По их совету в роддом она легла по паспорту приемной матери ребенка.

Сразу после выписки она в машине передала ребенка приемным родителям.

Позже женщине на карточку прислали 25 тысяч, на которые она купила троим детям сладости и одежду.

Сейчас она находится под подпиской о невыезде, ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Приемными родителями, которые купили младенца, тоже занимаются следователи. Малыша забрали, он находится в доме ребенка.