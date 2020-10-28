В Благовещенске на Чайковского высадят полсотни рябин

В Благовещенске в четверг, 29 октября, по нечётной стороне улицы Чайковского высадят полсотни молодых рябин. В районе пересечения с Зейской появятся пятилетние саженцы, выращенные в парке.

— Поскольку деревья уже сформированы, то должны прижиться полностью. Их заботливо высадят специалисты питомника, — пояснил директор «Благовещенского питомника» Денис Сикерин.

В этом году в рамках первого этапа зелёной реновации в столице Приамурья высаживают крупномерные деревья на нескольких магистралях города. 500 саженцев амурского бархата и рябины уже появились на Калинина и Театральной. Ещё несколько сотен различных деревьев и кустарников высадили в парке Дружбы, на территории ОКЦ и в других районах города, сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска.