Закрыть противопожарный сезон в Приамурье могут 2 ноября

Фото: pixabay.com

Министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Алексей Венглинский рассказал о готовности амурских населенных пунктов к осеннему пожароопасному периоду.

В данный момент область готова к пожароопасному периоду на 67%. Специалисты обновили 1627 километров противопожарных полос вокруг населённых пунктов, выкосили 7100 участков площадью 3958 гектаров. Кроме этого, в области ликвидировано 224 несанкционированные свалки и 130 бесхозных строений.

Работы уже полностью завершены в Тынде, Тындинском районе и Циолковском.

Выше среднеобластного показателя проведены работы в Благовещенске — областной центр готов к пожароопасному периоду на 90,6%, в Свободном готовность оценили на 87,5%, в Зее на 82,5%, в Белогорске — 78,4%, в Прогрессе — 81,5%.

Низкий процент выполнения работ по очистке участков отмечается в Шимановске, Ивановском, Ромненском, Завитинском, Бурейском, Селемджинском районах, сообщает правительство Амурской области.

— В связи со стабилизацией лесопожарной обстановки и благоприятными погодными условиями предлагаю со 2 ноября закрыть пожароопасный сезон 2020 года. Окончание сезона позволит главам муниципальных образований выполнить больший процент работ по подготовке населенных пунктов к весне 2021 года, — отметил Алексей Венглинский.