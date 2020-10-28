Улицу Тепличную отремонтируют к середине ноября

Ремонт улицы Тепличной от комплекса «Тепличный» до улицы Воронкова, по словам подрядчика, должен закончиться к середине ноября. Улица расположена на границе Балговещенска и Благовещенского района. За ремонт отвечает районная администрация.

Работы начались в середине мая текущего года. В соответствии с контрактом стоимость всех проводимых работ составляет 38 миллионов рублей, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Амурской области.

По информации ведомства, до 31 октября ООО «РосЖилСервис» закончит обустройство тротуаров, стоянок для автомобилей, разворотной площадки для автобусов и пешеходного перехода с «лежачим полицейским». В планах установить дорожные знаки, нанести современную разметку и благоустроить газон вдоль дороги. На сегодняшний день полностью выполнены работы по устройству ливневой канализации, земельного полотна из дренирующего грунта, нижних и верхних слоев асфальтобетона.

— Несмотря на небольшое отставание в графике производимых работ, мы нацелены на позитивный результат. Для нас главное, чтобы в конечном итоге жители Благовещенского района получили в эксплуатацию комфортные дороги, отвечающие всем современным требованиям, – подчеркнул глава Благовещенского района Евгений Седых.

По окончанию ремонта участка улицы Тепличной от СХПК «Тепличный» до улицы Воронкова планируется отремонтировать участок от улицы Воронкова до Игнатьевского шоссе.