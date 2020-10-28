На Свободненской трассе под колеса автомобиля угодила свинья (видео)

В амурских пабликах появилось фото и видео хряка, который бежит по Новотроицкому шоссе, а позже лежит погибшим на двадцатом километре Свободненской трассы. Судя по кадрам, это одно и то же животное, которое виляя между машин, всё же угодило под колеса.

Данные о ДТП с погибшим животным появились в паблике города Свободный, а видео с ещё живым хряком опубликовал партнёрский паблик @kriminal.blg. На видео видно, как хряк зачем-то двинулся прямо по оживлённой трассе в сторону Свободного. Но уже с наступлением темноты он угодил под колёса машины на двадцатом километре трассы Благовещенск-Свободный. От удара животное погибло.

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#дороги #животные

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