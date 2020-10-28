Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:29 0

В Приамурье разыскивается опасный преступник

В Приамурье разыскивается опасный преступник
Фото: pixabay.com

Отдел уголовного розыска МО МВД России «Белогорский» объявил в розыск мужчину, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 УК РФ - Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, сообщают в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, на момент совершения преступления мужчина 1968 года рождения был одет в кепку «восьмиуголку» темного цвета (под вид меховой), кожаную куртку черного цвета, кроссовки синего цвета с красными вставками и подошвой белого цвета. Предполагаемое местонахождение подозреваемого: Белогорск или Благовещенск.

Просмотров всего: 2143

#криминал

распечатать


В России и мире

Жительница Красноярска продала новорожденного ребенка за 25 тысяч рублей
В России и мире

В Петербурге арестован убийца, отрезавший преподавателю палец
В России и мире

В США лидера секс-секты приговорили к 120 годам заключения
Общество 1

ФСБ России изъяла у амурских наркодилеров 80 тысяч доз наркотиков (видео)

Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь