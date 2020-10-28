В Приамурье разыскивается опасный преступник

Отдел уголовного розыска МО МВД России «Белогорский» объявил в розыск мужчину, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 УК РФ - Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, сообщают в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, на момент совершения преступления мужчина 1968 года рождения был одет в кепку «восьмиуголку» темного цвета (под вид меховой), кожаную куртку черного цвета, кроссовки синего цвета с красными вставками и подошвой белого цвета. Предполагаемое местонахождение подозреваемого: Белогорск или Благовещенск.