В Петербурге арестован убийца, отрезавший преподавателю палец

Как выяснило следствие, 25 октября Беленко в процессе ссоры напал на женщину в её квартире и задушил. После этого он отрезал ей большой палец правой руки, чтобы разблокировать её мобильный телефон. Артёму Беленко предъявлено обвинение, он признал вину.

Потерпевшая работала старшим преподавателем биохимии в Санкт-Петербургском государственном технологическом институте.