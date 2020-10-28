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28октября
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сегодня, 11:03 0

В Петербурге арестован убийца, отрезавший преподавателю палец

В Петербурге арестован убийца, отрезавший преподавателю палец
Фото: spb.tsargrad.tv

Суд Санкт-Петербурга заключил под стражу Артёма Беленко, который обвиняется в убийстве преподавателя одного из вузов города, сообщает ТАСС.

Как выяснило следствие, 25 октября Беленко в процессе ссоры напал на женщину в её квартире и задушил. После этого он отрезал ей большой палец правой руки, чтобы разблокировать её мобильный телефон. Артёму Беленко предъявлено обвинение, он признал вину.

Потерпевшая работала старшим преподавателем биохимии в Санкт-Петербургском государственном технологическом институте.

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#криминал #происшествия

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