В США лидера секс-секты приговорили к 120 годам заключения

Лидер секс-культа NXIVM ("Нексиум") Кит Ранье приговорен судом в нью-йоркском Бруклине к 120 годам тюремного заключения, сообщила прямо из зала суда газета New York Times. Ранее руководителям NXIVM были предъявлены уголовные обвинения в использовании рабского труда и сексуальной эксплуатации. Стало известно, что они создали тайное общество, участницы которого подвергались клеймению инициалами Ранье и становились секс-рабынями.

Федеральный судебный процесс над Ранье начался 7 мая 2019 года. 19 июня того же года он был признан виновным в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации и рэкете.

Помимо этого, Ранье обвинили в мошенничестве и создании гарема из женщин, которых держали на голодной диете и вымогали деньги. Так же он требовал от них фото в обнаженном виде и компрометирующую информацию на случай, если они порвут с организацией в будущем, пишет РИА Новости.

В ходе процесса заслушали показания 15 жертв Ранье. При этом более 50 человек просили суд в письмах о снисхождении к подсудимому, заявляя, что тренинги NXIVM улучшили их жизнь.

Кроме фактически пожизненного сорока, обвинение добилось штрафа в 1,75 миллиона долларов. Так же стало известно, что по делу секс — культа осуждена дочь миллиардера Клэр Бронфман, виновными признали себя ещё несколько человек.