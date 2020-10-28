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28октября
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сегодня, 11:13 0

В «Приморском океанариуме» завелась дышащая воздухом рыба

В «Приморском океанариуме» завелась дышащая воздухом рыба

В «Приморском океанариуме» в аквариуме с двоякодышащими рыбами появился ещё один обитатель. Этот гигантский протоптер прибыл с африканского континента. Он, как и люди, дышит атмосферным воздухом. Из него он получает 80 процентов кислорода, а остальные 20 — с помощью жабр.

Новый обитатель океанариума переехал со своим собственным «домом» — корягой, которую облюбовал в научно-адаптационном корпусе.

Гигантских протоптеров ещё называют мраморными. Такое название эти рыбы получили благодаря голубовато-серой расцветке с мелкими тёмными пятнами. Они умеют выживать в засуху. Когда водоём пересыхает полностью, то эти рыбы выкапывают норы в иле и создают себе кокон из слизи. В нём протоптеры могут находиться до нескольких лет.

— Они впадают в своего рода анабиоз. Но в отличие от большинства живых организмов протоптер получает энергию не из жировой ткани, а из мышц. А к концу спячки уровень мочевины в коконе зашкаливает. Любое другое животное с таким уровнем токсинов непременно бы погибло, а протоптер — выживает, — пояснил начальник содержания пресноводных тропических гидробионтов Артём Суюндуков.

После выхода из кокона протоптер немного неуклюж, но в течение часа полностью восстанавливается. В океанариуме засухи нет, но сезонность у рыб остаётся. Они могут быть малоактивными и не есть несколько месяцев.

Грудные плавники мраморного протоптера похожи на жгутики. В мутной воде они помогают рыбе исследовать территорию. А взрослый гигантский протоптер достигает двух метров в длину и 17 килограммов веса, сообщает пресс-служба «Приморского океанариума».

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#животные #наука #природа

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