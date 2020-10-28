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28октября
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сегодня, 10:18 0

Бывший муж Софии Конкиной хочет принять участие в судьбе дочери

Бывший муж Софии Конкиной хочет принять участие в судьбе дочери
Фото: соцсети

После трагической смерти Софии Конкиной ее дочь живет в семье дяди. Недавно объявился ее отец, который пока не может принять участие в жизни дочери из-за проблем с законом, пишет StarHit.

11-летняя Алиса сейчас живет с одним из старших братьев Софии. Его семья сейчас занимается вопросами опеки.

Бывший муж Софии Руслан следит за судьбой дочери, но сейчас находится в розыске по уголовному делу и заботиться о ребенке не в состоянии. По словам его адвоката, отец появится в жизни Алисы, когда сможет решить свои проблемы.

Девочку стараются оберегать от общения с журналистами. Особенно после того, как на похоронах матери незнакомые люди попытались увести Алису с собой. Расследованием этого происшествия занимается полиция.

В обстоятельствах трагической гибели Софии Конкиной еще разбираются. Ранее была озвучена версия, что дочь Владимира Конкина могла погибнуть из-за удара током в бассейне. Известно, что в фитнес-клубе после трагедии экстренно меняли проводку.

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#происшествия

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