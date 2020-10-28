Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:25 7

В Омске скорая привезла пациентов с COVID-19 к зданию минздрава: больницы переполнены

В Омске скорая привезла пациентов с COVID-19 к зданию минздрава: больницы переполнены
Фото: pixabay.com

Во вторник вечером, 27 октября, омские медики скорой привезли двух тяжёлых пациентов с коронавирусом к зданию регионального минздрава и включили сирены. Городские больницы, сославшись на нехватку мест, отказались принять больных, пояснили врачи.

— Минздрав отреагировал на ситуацию: пациенты доставлены в стационар больницы скорой медицинской помощи № 2. По факту происшествия в министерстве здравоохранения Омской области начато служебное расследование. В настоящее время работа службы скорой медицинской помощи взята на особый контроль, — сообщили в пресс-службе правительства Омской области.

Свою проверку начал и Росздравнадзор. Родственники пациентов удовлетворены. Пациенты – пожилые мужчина и женщина с пневмонией, охватившей более 75 процентов лёгких, получают квалифицированную помощь в стационаре.

О проблемах с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом, нехватке мест в госпиталях Приамурья и необходимости строго соблюдать меры профилактики амурские медики рассказали во время пресс-конференции 27 октября.

Просмотров всего: 1377

#коронавирус #медицина

распечатать


Коронавирус 7

В Амурской области выявили 109 новых случаев COVID-19
В России и мире 3

Российская телеведущая считает, что коронавирусом «дурят народ»
Общество 20

С завтрашнего дня все россияне обязаны носить маски

Коронавирус 24

Амурские медики: ситуация с коронавирусом может выйти на плато в ноябре

Комментарии
Показать все (7)
  • Кроненберг

    Кроненберг
    2 часа назад

    нас предупреждают , что и у нас так же будет

  • invv

    invv
    2 часа назад

    Вот это и есть результат оптимизации.

  • Юрасик

    Юрасик
    2 часа назад

    Меня больше поразили ситуация со смертностью в Приамурье. Была информация, что за два летних месяца ( когда короновирус еще не так свирепствовал, как нынче осенью) число умерших превысило на 20% аналогичный период прошлого года. Пока боремся с короной люди умирают от других болезней, особенно сердечно-сосудистых.

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    у нас к министерству не пустят, наверное уже ОМОН будет)))

  • ПшёлТы

    ПшёлТы
    43 минуты назад

    Ясен пень, что надзорные органы признают виновными экипажи "скорой"!

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    34 минуты назад

    Скоро по всей стране так будет! Если власть не предпримет жёстких карантинных мер.

  • foxik62

    foxik62
    22 минуты назад

    А что, поправки в новую Конституцию не работают?

Показать все (7)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь