В Омске скорая привезла пациентов с COVID-19 к зданию минздрава: больницы переполнены

Во вторник вечером, 27 октября, омские медики скорой привезли двух тяжёлых пациентов с коронавирусом к зданию регионального минздрава и включили сирены. Городские больницы, сославшись на нехватку мест, отказались принять больных, пояснили врачи.

— Минздрав отреагировал на ситуацию: пациенты доставлены в стационар больницы скорой медицинской помощи № 2. По факту происшествия в министерстве здравоохранения Омской области начато служебное расследование. В настоящее время работа службы скорой медицинской помощи взята на особый контроль, — сообщили в пресс-службе правительства Омской области.

Свою проверку начал и Росздравнадзор. Родственники пациентов удовлетворены. Пациенты – пожилые мужчина и женщина с пневмонией, охватившей более 75 процентов лёгких, получают квалифицированную помощь в стационаре.

О проблемах с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом, нехватке мест в госпиталях Приамурья и необходимости строго соблюдать меры профилактики амурские медики рассказали во время пресс-конференции 27 октября.