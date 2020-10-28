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28октября
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сегодня, 10:44 0

В Волкове ночью тушили жилой дом (видео)

В Волкове ночью тушили жилой дом (видео)
Фото: @amurskiespasateli

В селе Волково этой ночью загорелся жилой дом. Причиной пожара мог стать поджог.

Сегодняшняя ночь выдалась напряжённой для амурских пожарных: спасатели выезжали на тушение бытовых пожаров трижды — в Мазановский, Зейский и Благовещенский районы. В селе Волково это уже второе возгорание дома за одну неделю.

Сообщение о пожаре в частном доме спасатели получили 28 октября в 3:28 ночи. Первыми на место прибыла дежурная смена пожарного поста Грибского. Через пару минут подъехали пожарные пожарной части села Усть-Ивановки и Благовещенска. Всего на тушении дома работало 12 человек и 4 единицы спецтехники.

Локализовать пожар спасателям удалось в 3:44, полностью ликвидировать горение — ещё через 10 минут. Затем пожарные провели проливку конструкций, чтобы избежать повторного возгорания.

В огне полностью сгорел дом и две хозяйственные постройки. Люди на пожаре не пострадали. Специалисты подозревают, что причиной возгорания мог стать поджог, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.

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🚒Сегодня ночью огнеборцы противопожарной службы области выезжали на тушение бытовых пожаров в Мазановском, Зейской и Благовещенском районах. 🚒 За неделю в с. Волково это второе возгорание жилого дома. 🔥Сообщение о пожаре в частном доме поступило 28 октября в 3.28 ночи. 🔥Первыми на место прибыла дежурная смена пожарного поста п.Грибское. Через пару минут подъехали пожарные пожарной части с. Усть-ивановки @firedep41 и Благовещенска. Всего работало 12 человек и 4 🚒. 🔥 Локализовать пожар удалось в 3.44. Ликвидация открытого горения дали в 3.54 🔥По состоянию на 9.30 проводится проливка конструкций, чтобы избежать повторного возгорания. 🔥В результате пожара полностью сгорел дом и две хоз постройки. Люди не пострадали. 🔥Предварительная причина возгорания- поджог. #огонь#Амурскаяобласть#благовещенск#волково#пожар#дом#пч41#грибское#

Публикация от Амурские спасатели (Амурспас) (@amurskiespasateli)

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#МЧС #пожары

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