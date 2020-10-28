Амурские студенты закрыли дефицитные вакансии в школах

В школах Приамурья с начала учебного года уже 40 студентов БГПУ работают в составе педагогического отряда. В числе самых дефицитных вакансий – учителя иностранных языков, математики и информатики.

В сельскую школу села Жариково Тамбовского района приехали сразу две старшекурсницы. В рамках учебной практики в сентябре-октябре они преподают английский и французский языки.

— Педагогические отряды выручают нас уже третий год. Все его участники показывают высокий профессиональный уровень. Они отлично знают предмет, ответственные и очень хорошо ладят с детьми. За работу студенты получили зарплату и стимулирующие выплаты. А также школа направила им благодарности, — поделилась директор жариковской школы Елена Брюнина.

Ещё одну вакансию закрыли в селе Нижняя Полтавка Константиновского района благодаря работе отряда. По словам руководства, у них работает «педагог от Бога».

— Мы заинтересованы в том, чтобы такие специалисты оставались работать у нас. Студент два месяца замещал вакантную должность учителя математики, и мы пригласили его на дальнейшее трудоустройство. С жилищным вопросом проблем не будет. Новый сотрудник получит обустроенное жильё в многоквартирном доме с централизованным отоплением, — рассказал директор нижнеполтавской школы Александр Мищенко.

За пять лет в педотряде побывало около 300 студентов. Сейчас все вакансии учителей в школах Приамурья закрыты, но при этом потребность в педагогах остается, особенно в отдалённых сёлах. Поэтому для молодых педагогов предоставляют жильё и единовременную выплату до 150 тысяч рублей. Также есть льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг в селе. Специалистам в районах Крайнего Севера даже компенсируют расходы на проезд к местам отдыха.

Федеральная программа «Земский учитель» также привлекает педагогов в сельские школы. В этом году в амурские образовательные организации приняли 47 педагогов. В основном это учителя русского и английского языка, а также математики и литературы. Проработать на одном месте учителям необходимо не менее пяти лет. За это им выплатят по два миллиона рублей. До 2022-го года включительно по этой программе привлекут ещё 126 педагогов. Они пройдут конкурс на получение единовременной выплаты и получат трудоустройство в школах региона.