Амурчанам должны 11 миллионов рублей зарплаты

Задолженность по зарплате перед работниками в Приамурье за минувшую неделю сократилась на 2 миллиона рублей, сообщает пресс-служба управления занятости населения Амурской области.

По состоянию на вторник, 27 октября, в Приамурье полностью погасили задолженность по заработной плате перед работниками 2 организации: МУП «Флагман» (Бурейский район) в размере 0,6 миллиона рублей и ООО «Исток» (Завитинский район) в размере 0,4 миллиона рублей. Частично долг по зарплате закрыли и в двух организациях-банкротах: ООО «АмурМехТранс» из Благовещенска в размере 0,02 миллиона рублей и ООО «Строительная компания "Мост"» из Белогорска – на 1,2 миллиона рублей.

На сегодняшний день 7 организаций-должников не заплатили работникам 11 миллионов рублей. К ним относятся 4 действующие компании с долгом 6,5 миллиона перед 156 амурчанами и 3 компании-банкрота с долгом по зарплате в 4,5 миллиона рублей перед 63 людьми.

По статистике в Амурской области 80 процентов долгов по оплате труда приходится на организации, действующие в сфере строительства автомобильных дорог, мостов и тоннелей, эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей. Больше всего задолженностей выявлено в городах Благовещенск и Белогорск.

С начала 2020 года задолженность по зарплате была погашена 32 компаниями на общую сумму в 20,1 миллиона рублей.