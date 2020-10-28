Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:44 0

Амурчанам должны 11 миллионов рублей зарплаты

Амурчанам должны 11 миллионов рублей зарплаты
Фото: pixabay.com

Задолженность по зарплате перед работниками в Приамурье за минувшую неделю сократилась на 2 миллиона рублей, сообщает пресс-служба управления занятости населения Амурской области.

По состоянию на вторник, 27 октября, в Приамурье полностью погасили задолженность по заработной плате перед работниками 2 организации: МУП «Флагман» (Бурейский район) в размере 0,6 миллиона рублей и ООО «Исток» (Завитинский район) в размере 0,4 миллиона рублей. Частично долг по зарплате закрыли и в двух организациях-банкротах: ООО «АмурМехТранс» из Благовещенска в размере 0,02 миллиона рублей и ООО «Строительная компания "Мост"» из Белогорска – на 1,2 миллиона рублей.

На сегодняшний день 7 организаций-должников не заплатили работникам 11 миллионов рублей. К ним относятся 4 действующие компании с долгом 6,5 миллиона перед 156 амурчанами и 3 компании-банкрота с долгом по зарплате в 4,5 миллиона рублей перед 63 людьми.

По статистике в Амурской области 80 процентов долгов по оплате труда приходится на организации, действующие в сфере строительства автомобильных дорог, мостов и тоннелей, эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей. Больше всего задолженностей выявлено в городах Благовещенск и Белогорск.

С начала 2020 года задолженность по зарплате была погашена 32 компаниями на общую сумму в 20,1 миллиона рублей.

Просмотров всего: 347

#финансы

распечатать


Общество 1

Амурским предпринимателям продляют налоговые льготы
Экономика 13

Заксобрание выделило деньги на приют для животных в Благовещенске и вольер для медведей
Власть 3

Амурские власти хотят упростить ведение бизнеса в регионе

Общество

В России задумали установить единую минимальную цену для всех сигарет
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь