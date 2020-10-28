Сегодня амурчане прощаются с генеральным директором компании «Амурстройзаказчик» Анатолием Лагутиным

22 октября не стало руководителя одной из крупнейших строительных компаний Приамурья. На 84-м году жизни скончался генеральный директор ООО «СЗ "Амурстройзаказчик"» Анатолий Лагутин: человек слова, человек дела, Человек с большой буквы. Талантливый руководитель, заслуженный строитель РСФСР, строгий и заботливый директор, добрый семьянин – таким запомнился коллегам Анатолий Семёнович Лагутин, генеральный директор компании «Амурстройзаказчик».

Анатолий Семёнович не боялся трудностей и преград, мог решить, казалось, любую задачу. Не справился он лишь с болезнью, которая и унесла его жизнь в октябре 2020-го.

Вся его жизнь — это строительство

Родился Анатолий Лагутин 7 июля 1937 года в Хабаровском крае. Получил профессию инженера-строителя в Хабаровском политехническом институте. Начиная с 1972 года, прошёл путь от мастера строительного участка до начальника главка.

Анатолий Лагутин участвовал в строительстве важнейших объектов по всему Дальнему Востоку: строил Комсомольский металлургический комбинат, Хабаровский нефтеперерабатывающий завод в Хабаровском крае, завод «Дальсельмаш», «Сельхозмашина», силовые трансформаторы в Еврейской автономной области. В Приамурье Анатолий Семёнович принимал участие в строительстве Бурейской ГЭС, Ерковецкого и Богучанского угольных разрезов, завода «Автозапчасть» и многих других объектов.

Анатолий Лагутин — заслуженный строитель Российской Федерации, академик Международной академии менеджмента, член-корреспондент Международной академии общественных наук. Анатолий Семёнович удостоен орденов «Дружбы народов», «Трудового Красного Знамени», «Во славу Отечества», «За обустройство земли Российской» (I степени) и «Серебряный орден «Меценат столетия»; медалей: «За доблестный труд», «За отличие в охране государственной границы», «Ветеран труда» и четырёх юбилейных медалей.

Карьера в Приамурье

В Амурскую область Анатолий Лагутин переехал в начале 80-х. Поменять место жительства ему предложили по линии партии — в Москве решили, что «поднять» строительную отрасль в Приамурье сможет только специалист высокой квалификации. Анатолию Семёновичу пришлось держать на контроле возведение и строительство нескольких тысяч важнейших объектов по всей области.

Свою карьеру в Приамурье Анатолий Лагутин начал с руководства компанией «Амурстрой». Затем возглавил управление капитального строительства, которое в 1994 году было реорганизовано в фирму «Амурстройзаказчик». Анатолий Семёнович занял должность генерального директора.

Талантливый руководитель

Анатолий Лагутин руководил компанией «Амурстройзаказчик» 26 лет. За годы совместной работы с бессменным руководителем его коллеги прошли и пережили многое. Поэтому 22 октября коллектив потерял не только начальника, но и мудрого наставника. А потому вспоминают о нём с неподдельной теплотой и уважением.

По словам коллег, Анатолий Семёнович был настоящим лидером, руководителем с большой буквы. Он работал с самого утра до позднего вечера. Анатолий Семёнович по-настоящему любил свою работу, любил свою компанию и дома, которые строил. Он каждый день выезжал на объекты, сам проверял кладку, контролировал работу техники. Всегда очень много внимания уделял каждому из сотрудников. Всем помогал насколько мог: и советами, и делами, и материально. Все свои проекты он старался продвигать независимо от обстоятельств. Всегда находил общий язык с органами власти, был почётным гостем в администрации Благовещенска. К его советам и просьбам прислушивались. У него всегда и всё получалось. По традиции все плановые объекты сдавались ко Дню строителя.

Несмотря на возраст, Анатолий Семёнович продолжал каждый день ходить на работу. Даже, когда попал в больницу, просил врачей отпустить его поработать.

Опора — семья

Поддержкой и опорой для него всегда была семья — жена и двое сыновей. Супруга Анатолия Семёновича ушла из жизни в 2017 году. Два сына выросли достойными людьми, каждый организовал свой бизнес, но помочь отцу были всегда рады.

Чуть раньше Анатолий Лагутин успевал находить время на любимое хобби — рыбалку и охоту, но с годами предпочёл больше свободного времени проводить с семьёй.

Мирная профессия — добрые дела

Ещё совсем недавно Анатолий Семёнович поздравлял коллег с профессиональным юбилейным праздником — 65 годовщиной Дня строителя. «Профессиональных строителей отличает особая закалка, умение оперативно решать сложнейшие задачи, с оптимизмом смотреть в будущее, работать на перспективу. Благодаря нашей мирной, созидательной профессии преобразуется и совершенствуется всё вокруг», — говорил он.

«Амурстройзаказчик» под руководством Анатолия Лагутина не только строил. Бригады компании безвозмездно помогали ремонтировать сельские школы, «Амурстройзаказчик» материально поддерживал интернат для детей-инвалидов в Малиновке, оказывал спонсорскую помощь танцевальным ансамблям для выезда на различные конкурсы. Об этом Анатолий Семёнович не рассказывал в прессе, делал добрые дела не напоказ, а на совесть. За большую благотворительную деятельность Анатолий Семёнович Лагутин удостоен звания «Меценат столетия».

В памяти своих близких и коллег Анатолий Семёнович Лагутин останется светлым и добрым человеком, справедливым и отзывчивым руководителем.