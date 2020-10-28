«Что меня бесит?!»: графический дизайнер Кристина Марсо
Мы поговорили с графическим дизайнером Кристиной Марсо и узнали, что её бесит.
Ответы оказались, как всегда, весёлыми, посмотрите сами!
Просмотров всего: 483
Ответы оказались, как всегда, весёлыми, посмотрите сами!
Просмотров всего: 483
Меня бесят такие инфантильные заголовки от АИ.
новые владельцы АИ пристроили на работу близкого отпрыска наверное, а тот играет в журналиЗта)))
Вы специально такие страшные фото персонажам делаете? Чтобы названию рубрики соответствовало?
https://ibb.co/TcNLMSM