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28октября
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сегодня, 09:00 4

«Что меня бесит?!»: графический дизайнер Кристина Марсо

«Что меня бесит?!»: графический дизайнер Кристина Марсо

Мы поговорили с графическим дизайнером Кристиной Марсо и узнали, что её бесит.

Ответы оказались, как всегда, весёлыми, посмотрите сами!

Просмотров всего: 483

#Видео: Что меня бесит?!

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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    4 часа назад

    Меня бесят такие инфантильные заголовки от АИ.

  • inoy

    inoy
    3 часа назад

    новые владельцы АИ пристроили на работу близкого отпрыска наверное, а тот играет в журналиЗта)))

  • kidman

    kidman
    2 часа назад

    Вы специально такие страшные фото персонажам делаете? Чтобы названию рубрики соответствовало?

  • paravis

    paravis
    2 часа назад

    https://ibb.co/TcNLMSM

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