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Выбор читателей за 27 октября

Выбор читателей за 27 октября

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей вторника, 27 октября.

Амурские медики: ситуация с коронавирусом может выйти на плато в ноябре

Главный врач центра медицинской профилактики Наталья Фатьянова и заместитель главного врача Благовещенской городской клинической больницы по лечебной части, врач-пульмонолог Татьяна Орлова рассказали, как обстоят дела в регионе и его столице с борьбой с коронавирусной инфекцией. Пресс-конференция состоялась во вторник, 27 октября.

С завтрашнего дня все россияне обязаны носить маски

С завтрашнего дня все граждане России обязаны носить маски в общественных местах. К их числу относятся такси, общественный транспорт, парковки и лифты. Постановление Роспотребнадзора вступает в силу 28 октября.

В Благовещенске запретят развешивать провода для прогрева автомобилей

В благовещенских дворах планируют запретить использовать устройства для прогрева авто. Об этом гласят изменения правил благоустройства города. Временная электропроводка может быть опасна для прохожих.

Зейский мост снова будет работать в реверсивном режиме

Движение по мосту через Зею в Благовещенске снова станет реверсивным. Как сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска, трое суток специалисты будут ремонтировать деформационный шов на одной из опор.

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#Обзор #интернет #СМИ

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