Выбор читателей за 27 октября
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей вторника, 27 октября.
Амурские медики: ситуация с коронавирусом может выйти на плато в ноябре
Главный врач центра медицинской профилактики Наталья Фатьянова и заместитель главного врача Благовещенской городской клинической больницы по лечебной части, врач-пульмонолог Татьяна Орлова рассказали, как обстоят дела в регионе и его столице с борьбой с коронавирусной инфекцией. Пресс-конференция состоялась во вторник, 27 октября.
С завтрашнего дня все россияне обязаны носить маски
С завтрашнего дня все граждане России обязаны носить маски в общественных местах. К их числу относятся такси, общественный транспорт, парковки и лифты. Постановление Роспотребнадзора вступает в силу 28 октября.
В Благовещенске запретят развешивать провода для прогрева автомобилей
В благовещенских дворах планируют запретить использовать устройства для прогрева авто. Об этом гласят изменения правил благоустройства города. Временная электропроводка может быть опасна для прохожих.
Зейский мост снова будет работать в реверсивном режиме
Движение по мосту через Зею в Благовещенске снова станет реверсивным. Как сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска, трое суток специалисты будут ремонтировать деформационный шов на одной из опор.
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