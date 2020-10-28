В Благовещенске создаётся ассоциация для помощи больным онкологией

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Ольга Шалагинова рассказала Амур.инфо, что сейчас она занимается оформлением всех бумаг для работы в Приамурье регионального отделения межрегиональной общественной организации «Ассоциация онкологических пациентов "Здравствуй!"». Её цель собрать специалистов и помогать больным онкологией амурчанам быстрее получать качественную медицинскую помощь, решать возникающие юридические вопросы и оказывать квалифицированную психологическую поддержку тем, кто столкнулся с этой страшной болезнью.

Пока в организации всего несколько человек. Сама Ольга, которой пришлось столкнуться с раком в прошлом году, клинический психолог из онкополиклиники Благовещенска и двое пациентов, один из которых уже прошёл, а другой на данный момент проходит лечение от рака. Организация полностью существует на общественных началах и, конечно, на спонсорскую помощь. Те же листовки, визитки сейчас будут печататься для организации неравнодушными людьми, которые готовы внести свой вклад.

— Я сама прошла через лечение онкологии, — говорит Ольга Шалагинова. — В октябре 2019 года у меня обнаружили рак, в ноябре была операция, потом химиотерапия, потом снова операция в феврале, потом снова химия и операция по реконструкции груди в сентябре этого года. Сейчас у меня гормональная терапия и стадия ремиссии.

Вообще в Благовещенске уже есть люди, которые работают с онкобольными. Но Ольга про них узнала, когда уже начала создавать свою некоммерческую организацию. Когда ей нужна была помощь, помочь было некому. Впоследствии с ними возможно и объединение усилий, но при этом создание официальной организации всё равно необходимо для последующего участия в грантах и каких-либо государственных программах.

Кроме помощи больным онкологией Ольге хочется устроить для больных людей и небольшой праздник — фотосессию и мини-банкет. В задумке найти под это площадку, оформителей, стилистов, визажистов, фотографов, кондитеров, магазин одежды, которые захотят на безвозмездной основе поучаствовать в этом проекте и создать атмосферу праздника для больных раком людей. Чтобы люди поняли, что онкология — это не приговор, что с этим диагнозом можно продолжать жить, общаться, веселиться, выходить в свет. Проект планируется провести в преддверии Нового года или в начале 2021 года, всё будет зависеть от того, как быстро организация найдет спонсоров. Плюс нужно найти участников проекта, тех, кто готов рассказать о своей истории болезни. Это очень важно для тех, кто только столкнулся с раком и не знает, как дальше жить. Нужны люди, которые будут вдохновлять больных жить.

— Когда-то меня так вдохновили чужие истории, сейчас мне говорят, что я вдохновляю своей энергией, своим видом. Я хочу, чтобы таких людей стало больше, — признаётся девушка.

Кроме того, в рамках работы общественной организации Ольга хочет наладить работу с врачами, диагностическими центрами. Девушка планирует договариваться о том, чтобы какие-то анализы, консультации, диагностику проводили бесплатно или дешевле. Возможно, получится договориться со службами доставки продуктов. В России есть примеры, когда такие службы предлагали больным людям воспользоваться до трёх раз полностью собранной продуктовой корзиной на сумму до трёх тысяч рублей. Есть у Ольги и задумка проводить реабилитацию людям после онкоопераций. В этом случае хорошо помогает скандинавская ходьба, йога, пилатес. Для этого нужны тренеры, согласные помочь.

Одна из важнейших задач организации состоит и в том, чтобы помогать больным онкологией амурчанам быстрее получать качественную медицинскую помощь, решать возникающие юридические вопросы и оказывать квалифицированную психологическую поддержку тем, кто столкнулся с этой страшной болезнью.