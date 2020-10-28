В благовещенском бизнес-центре до сих пор нет отопления из-за долгов нескольких собственников

В бизнес-центре «Куб», который находится по адресу: Горького, 156, до сих пор нет отопления. Проблема в том, что некоторые собственники не погасили прошлогодние долги за тепло. Общая задолженность центра перед АКС составляет около 500 тысяч рублей.

– У нашего торгового центра больше 20 собственников У первого и у третьего этажей по одному собственнику, у второго этажа – около 20. При этом большинство за отопление долгов не имеет. Точно знаем, что долг числится за собственником третьего этажа, но, где его искать, неизвестно. Пока многие из нас спасаются тепловыми пушками, но с каждым днём все холоднее, тем более, сейчас столько людей болеют коронавирусом, повсеместно болеют пневмонией. Отопление необходимо, – рассказали собственники части площадей бизнес-центра «Куб».

Председатель совета собственников торгового центра Татьяна Кириллова считает, что единственный выход из ситуации – это оплатить задолженность вскладчину, а потом высудить деньги у должников.

– Действительно, у нас есть три должника, за прошлый год они имеют общий долг перед АКС около 500 тысяч рублей. Здание по действующему законодательству является единым объектом и разделить помещения невозможно. Было уже судебное разбирательство, суд выиграла ресурсоснабжающая организация. В договоре у нас четко сказано, что долгов быть никаких не может. На мой взгляд, выход из ситуации один – погасить задолженность за счет добросовестных собственников, а потом отсудить эти деньги у должников. Подобные прецеденты уже были и в Благовещенском, и в Московском суде. Другого выхода я не вижу, – рассказала нам Татьяна Кириллова.

Однако единодушия в этом вопросе хозяева бизнес-центра до сих пор не достигли: часть добросовестных собственников против платить не только за себя, но и за соседа.

В областной прокуратуре пояснили, что детально разобраться в ситуации поможет прокурорская проверка, которую могут инициировать собственники торгового центра. Также наш корреспондент ожидает комментариев от АКС. А пока ситуация находится в подвешенном состоянии, на улице становится всё холоднее.