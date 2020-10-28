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28октября
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В благовещенском бизнес-центре до сих пор нет отопления из-за долгов нескольких собственников

В благовещенском бизнес-центре до сих пор нет отопления из-за долгов нескольких собственников
Фото: @2gis.ru/

В бизнес-центре «Куб», который находится по адресу: Горького, 156, до сих пор нет отопления. Проблема в том, что некоторые собственники не погасили прошлогодние долги за тепло. Общая задолженность центра перед АКС составляет около 500 тысяч рублей.

– У нашего торгового центра больше 20 собственников У первого и у третьего этажей по одному собственнику, у второго этажа – около 20. При этом большинство за отопление долгов не имеет. Точно знаем, что долг числится за собственником третьего этажа, но, где его искать, неизвестно. Пока многие из нас спасаются тепловыми пушками, но с каждым днём все холоднее, тем более, сейчас столько людей болеют коронавирусом, повсеместно болеют пневмонией. Отопление необходимо, – рассказали собственники части площадей бизнес-центра «Куб».

Председатель совета собственников торгового центра Татьяна Кириллова считает, что единственный выход из ситуации – это оплатить задолженность вскладчину, а потом высудить деньги у должников.

– Действительно, у нас есть три должника, за прошлый год они имеют общий долг перед АКС около 500 тысяч рублей. Здание по действующему законодательству является единым объектом и разделить помещения невозможно. Было уже судебное разбирательство, суд выиграла ресурсоснабжающая организация. В договоре у нас четко сказано, что долгов быть никаких не может. На мой взгляд, выход из ситуации один – погасить задолженность за счет добросовестных собственников, а потом отсудить эти деньги у должников. Подобные прецеденты уже были и в Благовещенском, и в Московском суде. Другого выхода я не вижу, – рассказала нам Татьяна Кириллова.

Однако единодушия в этом вопросе хозяева бизнес-центра до сих пор не достигли: часть добросовестных собственников против платить не только за себя, но и за соседа.

В областной прокуратуре пояснили, что детально разобраться в ситуации поможет прокурорская проверка, которую могут инициировать собственники торгового центра. Также наш корреспондент ожидает комментариев от АКС. А пока ситуация находится в подвешенном состоянии, на улице становится всё холоднее.

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#свет, тепло, квитанции #бизнес #ЖКХ

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Комментарии
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  • Madao!

    Madao!
    3 часа назад

    это такая новость, про то, что барыги мёрзнут из за разногласий?

    очередное дно.

  • Мизантроп со стажем

    Мизантроп со стажем
    3 часа назад

    Madao!, у вас типичное совковое мышление. Если человек не работает на государство, а на себя - значит барыга?

  • Кроненберг

    Кроненберг
    3 часа назад

    бизнес по закрывали и теперь требуют оплату

  • Madao!

    Madao!
    3 часа назад

    Мизантроп со стажем, ОК,Ок....тут нужны правки...

    "Честные дельцы мёрзнут из за вселенской несправедливости."

  • retrogr

    retrogr
    2 часа назад

    снести 3й))

  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    1 час назад

    Жадности "предпринемателей", нет предела.

  • Разнящий

    Разнящий
    1 час назад

    А арендодатель не хочет снизить плату за кв/м на несколько мес? Аренда в этом убогом ТЦ ой какая не маленькая.

  • Разнящий

    Разнящий
    58 минут назад

    И с этих денег уже погасить долг, а потом судиться с должниками.

  • Разнящий

    Разнящий
    55 минут назад

    Да что такое, комменты уже предложения режет... Имелось ввиду, что арендодатель пусть сам гасит долг и судится с теми кто не платит, а тем кто мерзнет пусть снижает ренту.

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    48 минут назад

    Разнящий

    "Аренда в этом убогом ТЦ ой какая не маленькая."

    Раз сидят в этом ТЦ, значит их устраивает аренда.

    А не хотят оплатить тепло, пусть сидят в холоде или платят за электричество.

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