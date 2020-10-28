ФСБ России изъяла у амурских наркодилеров 80 тысяч доз наркотиков (видео)

В Приамурье обнаружено и изъято гашишное масло массой 5,5 килограмма и около центнера марихуаны, а также 10 килограммов семян дикорастущей конопли.

Подразделение УФСБ региона расследует уголовное дело по факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

— Межрегиональная преступная группа специализировалась на сбыте особо крупных партий наркотических средств в ДФО. По предварительной оценке, объём изъятых наркотиков составил более 80 тысяч доз. Их общая стоимость превышает 23 миллиона рублей, — сообщает пресс-служба ФСБ России по Амурской области.

Участников преступной группы заключили под стражу. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия сейчас продолжаются.