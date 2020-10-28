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28октября
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сегодня, 09:18 1

ФСБ России изъяла у амурских наркодилеров 80 тысяч доз наркотиков (видео)

ФСБ России изъяла у амурских наркодилеров 80 тысяч доз наркотиков (видео)
Фото: pixabay.com

В Приамурье обнаружено и изъято гашишное масло массой 5,5 килограмма и около центнера марихуаны, а также 10 килограммов семян дикорастущей конопли.

Подразделение УФСБ региона расследует уголовное дело по факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

— Межрегиональная преступная группа специализировалась на сбыте особо крупных партий наркотических средств в ДФО. По предварительной оценке, объём изъятых наркотиков составил более 80 тысяч доз. Их общая стоимость превышает 23 миллиона рублей, — сообщает пресс-служба ФСБ России по Амурской области.

Участников преступной группы заключили под стражу. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия сейчас продолжаются.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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    1 час назад

    Семена - это прикольно. Развитие сельского хозяйства налицо...

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