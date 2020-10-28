За семь тысяч значков амурскому коллекционеру предлагали квартиру

За 50 лет ветеран ракетных войск из Циолковского Юрий Чернявский создал коллекцию из 7 тысяч значков. Он их не только собирает, но как опытный фалерист ещё и создаёт, сообщает пресс-служба ЗАТО Циолковский.

— Я переписывался с пионерами, комсомольцами из всех стран социалистического лагеря: обменивались открытками, марками, этикетками от спичечных коробков. Я всегда просил значки. Особенно мне запомнился значок к фильму «Четыре танкиста и собака». Тогда телевизоры не в каждом доме были: мы собирались у одного экрана, смотрели кино. И я был горд, что у меня есть значок, посвященный этой картине, — рассказал коллекционер.

Первый значок в коллекции Чернявского появился, когда ему было 9 лет. А теперь его коллекция считается одной из самых известных в стране.

— Однажды мне предложили квартиру в Благовещенске в обмен на мою коллекцию, — сообщил Чернявский.

Больше всего значков в его коллекции – о космосе. В Циолковский он попал после службы в ракетных войсках, позже – на космодром Свободный. Сейчас коллекционер активно участвует в создании значков и гербов. Он, в частности, разрабатывал знак и герб для амурского космодрома, значок «Участник первого запуска». Юрий Чернявский принял участие и в разработке герба Циолковского.