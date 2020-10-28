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28октября
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сегодня, 08:26 1

За семь тысяч значков амурскому коллекционеру предлагали квартиру

За семь тысяч значков амурскому коллекционеру предлагали квартиру
Фото: @tsiolkovsky.ru

За 50 лет ветеран ракетных войск из Циолковского Юрий Чернявский создал коллекцию из 7 тысяч значков. Он их не только собирает, но как опытный фалерист ещё и создаёт, сообщает пресс-служба ЗАТО Циолковский.

— Я переписывался с пионерами, комсомольцами из всех стран социалистического лагеря: обменивались открытками, марками, этикетками от спичечных коробков. Я всегда просил значки. Особенно мне запомнился значок к фильму «Четыре танкиста и собака». Тогда телевизоры не в каждом доме были: мы собирались у одного экрана, смотрели кино. И я был горд, что у меня есть значок, посвященный этой картине, — рассказал коллекционер.

Первый значок в коллекции Чернявского появился, когда ему было 9 лет. А теперь его коллекция считается одной из самых известных в стране.

— Однажды мне предложили квартиру в Благовещенске в обмен на мою коллекцию, — сообщил Чернявский.

Больше всего значков в его коллекции – о космосе. В Циолковский он попал после службы в ракетных войсках, позже – на космодром Свободный. Сейчас коллекционер активно участвует в создании значков и гербов. Он, в частности, разрабатывал знак и герб для амурского космодрома, значок «Участник первого запуска». Юрий Чернявский принял участие и в разработке герба Циолковского.

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🎖️Ветеран-ракетчик из Циолковского Юрий Чернявский больше 50 лет собирает значки и сам их создает⠀ ⠀ О своем увлечении фалеристикой Юрий Алексеевич рассказал во время «Классной встречи», организованной отделением Российского движения школьников космограда. ⠀ ⠀ Коллекция Юрия Чернявского насчитывает около 7️⃣ тысяч значков. Первые появились, когда ему было 9 лет. ⠀ "Я переписывался с пионерами, комсомольцами из всех стран социалистического лагеря: обменивались открытками, марками, этикетками от спичечных коробков. Я всегда просил значки. Особенно мне запомнился значок к фильму «Четыре танкиста и собака». Тогда телевизоры не в каждом доме были: мы собирались у одного экрана, смотрели кино. И я был горд, что у меня есть значок, посвященный этой картине", — рассказывает Юрий Чернявский. ⠀ ⠀ Юрий Алексеевич мечтал стать военным. По призыву в армию попал на первый советский испытательный полигон Капустин Яр. Это предопределило его судьбу. После службы окончил военное училище в Риге. В 1987 году по собственному желанию Юрий Чернявский перебрался в Амурскую область и связал свою жизнь с космическими войсками — сначала служил в ракетной дивизии, затем в Главном центре испытаний и применения космических средств, после — на космодроме «Свободный». ⠀ Увлечение детства всегда оставалось с ним. Любимой темой коллекционера стал космос. К концу 90-х Юрий Чернявский впервые стал автором знаков. ⠀ ⠀ — Пришли документы из Москвы о том, что наш космодром должен иметь свой герб и знак. Начальник космодрома обратился ко мне. Я разработал большой геральдический знак и малый — нашивку на рубашку, — вспоминает Юрий Алексеевич (фото 7). ⠀ ⠀ Ныне, являясь сотрудником ЦЭНКИ, фалерист разрабатывает значки к важным датам. Так, в 2016 году Юрий Чернявский создал знаки «Участнику первого запуска». Их вручили вип-гостям, наблюдавшим за первым пуском с Восточного.⠀ ⠀ 💰Среди ценителей коллекция имеет очень большую значимость. «Однажды мне предложили квартиру в Благовещенске в обмен на мою коллекцию". Юрий Чернявский - один из авторов герба Циолковского. Дизайн герба утвержден Геральдическим советом при президенте РФ.

Публикация от ЗАТО Циолковский (@tsiolkovsky.ru)

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#жизнь #космодром #Циолковский

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Комментарии
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  • Страйкерочек

    Страйкерочек
    31 минута назад

    теперь обвешайся ими и сиди как...

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