Гороскоп 28 октября: Овны раскроют заговор, а Раки получат интересное предложение

Восход Солнца: 07:13

Заход Солнца: 17:13

Солнце в Скорпионе.

Овен. Сегодня у вас появится прекрасная возможность действовать, оставаясь в тени, разоблачать тайные замыслы и интриги против вас. Возможно, вы останетесь довольны проделанной работой. Но помните, что озлобление и агрессивность принесут вред вам в первую очередь, сказавшись на ухудшении самочувствия.

Телец. День преобразования космической энергии. Жизненный потенциал, оптимизм, вера в светлое будущее начинают расти. Сегодня вам по плечу решить самые сложные задачи в сфере профессиональной деятельности и в личной жизни. Вероятно, вы сможете раскрыть свои творческие таланты, даже если работа будет лишена интереса и новизны.

Близнецы. День благоприятный для творчества, изучения ремесел, приобщения к прекрасному. Особенно удачным этот день будет для Скорпионов творческих профессий. Вероятны плодотворные встречи, самореализация, успех и признание. Для представителей других профессий творческое отношение к любому делу хотя бы отчасти компенсирует неприятные переживания предыдущих дней.

Рак. Период подходит для активных действий и расширения круга деловых знакомств. Вы можете получить интересное предложение. День активизации негативных качеств. Подозрительность и недоверие помешают вам наладить даже самые незначительныеконтакты, от которых зависит ваше благосостояние.

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Лев. День раскрытия внутреннего энергетического потенциала. Возможно, удастся сохранить ощущение обновления в течение всей недели. Сегодня все препятствия будут преодолеваться только настойчивостью и упорством, основанным на трезвой и всесторонней оценке ситуации.

Дева. Звезды предупреждают о неожиданных поворотах в судьбе. Личная жизнь потребует от вас сегодня осторожности и внимания. Возможно, этот день позволит вам осуществить мечты в отношении особы противоположного пола или, наоборот, приведет к полному разрыву отношений с партнёром.

Весы. Сегодня звёзды не исключают появления на вашем путинебольших трудностей, особенно если новые замыслы относятся к разряду рискованных. Деловые партнеры попытаются вас запутать. Здоровье несколько ухудшится по причине хронической усталости. Вероятно, что на помощь явится верный друг или партнер, который поможет найти выход из трудного положения.

Скорпион. Благоприятный день. Пройдет под знаком милосердия, любви и прощения. Хороший день для занятия спортом, физических упражнений, общения, заключения брака, зачатия. Во второй половине дня вероятны неожиданные известия. День благоприятен для начала новых дел, смены прежней сферы деятельности, поступления на новую работу.

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Стрелец. Сегодня наиболее подходящий день для того, чтобы сменить обстановку и развеяться, например отправившись в путешествие. Это день новых встреч и знакомств, прогресса в делах. Но не забывайте уделять внимание членам семьи, тем более что это жизненно необходимо — не исключена ссора с кем-нибудь из близких родственников, членов семьи.

Козерог. Этот день будет способствовать вашей уравновешенности и умению следовать семейной традиции, устоявшемуся укладу жизни. Важную роль в этом сыграет гармония в отношениях с близкими людьми. Отложенные дела или давние обязательства потребуют немедленного исполнения.

Водолей. Неблагоприятный день для общения с партнерами,для учебы, начала нового дела. Сегодня постарайтесь избегать обещаний, ненужныхразговоров и работы с документами. Испытания, уготованные вам судьбой, легчепереносить рядом с близким человеком или доверенным лицом, чей совет можетоказаться очень ценным.

Рыбы. День готовит вам немало соблазнов и искушений,в борьбе с которыми вы, скорее всего, выйдете победителем. Препятствия на вашем пути могут разбудить ваши скрытые внутренние силы, и тогда вам по плечу станет любой подвиг. Постарайтесь сдерживать эмоции. Избыток тщеславия может ввергнуть вас в заблуждение.

Астролог: Вальдемар Небоходцев