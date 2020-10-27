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27октября
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сегодня, 17:36 0

Актриса Светлана Светличная заявила о попытке родных отравить ее ртутью

Актриса Светлана Светличная заявила о попытке родных отравить ее ртутью
Фото: Яндекс.Новости

Звезда советского кинематографа Светлана Светличная утверждает, что её родственники пытались отравить её, чтобы заполучить её московскую квартиру, пишет «Московский комсомолец».

В эфире телеканала НТВ актриса рассказала, что внучка Мария покушается на ее жизнь. Однажды девушка пришла к ней домой с двумя мужчинами, чтобы снять документальный фильм. Во время съемок на 80-летнюю Светличную упал большой осветительный прибор. Актриса жалуется на боли в колене и шее и уверена, что это было сделано сознательно, хотя внучка уверяла, что это была случайность.

Затем Светлана Светличная нашла в квартире шарики ртути и почувствовала сильное недомогание.

Артистка считает, что ее сын Алексей, его супруга и внучка попытались отравить ее. По ее мнению, родственники хотят получить ее наследство — квартиру в центре Москвы, но завещать свое имущество им Светличная не собирается.

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#происшествия #СМИ #шоу-бизнес

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