Актриса Светлана Светличная заявила о попытке родных отравить ее ртутью

В эфире телеканала НТВ актриса рассказала, что внучка Мария покушается на ее жизнь. Однажды девушка пришла к ней домой с двумя мужчинами, чтобы снять документальный фильм. Во время съемок на 80-летнюю Светличную упал большой осветительный прибор. Актриса жалуется на боли в колене и шее и уверена, что это было сделано сознательно, хотя внучка уверяла, что это была случайность.

Затем Светлана Светличная нашла в квартире шарики ртути и почувствовала сильное недомогание.

Артистка считает, что ее сын Алексей, его супруга и внучка попытались отравить ее. По ее мнению, родственники хотят получить ее наследство — квартиру в центре Москвы, но завещать свое имущество им Светличная не собирается.