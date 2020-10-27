В Благовещенске в гаражах нашли ручные гранаты
В Благовещенске в гаражном массиве на улице Театральной обнаружили три боеприпаса. Как сообщает пресс-служба амурского управления Росгвардии, находкой оказались ручные гранаты РГД-5.
На место происшествия выехали сотрудники вневедомственной охраны Благовещенского филиала Росгвардии, которые совместно с сотрудниками полиции оцепили прилегающую территорию. Подозрительные находки обследовали кинолог со служебной собакой и сотрудники группы разминирования ОМОН.
Сотрудники группы разминирования вывезли боеприпасы в безопасное место и уничтожили.
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