В Благовещенске в гаражах нашли ручные гранаты

Фото: пресс-служба амурского управления Росгвардии

В Благовещенске в гаражном массиве на улице Театральной обнаружили три боеприпаса. Как сообщает пресс-служба амурского управления Росгвардии, находкой оказались ручные гранаты РГД-5.

На место происшествия выехали сотрудники вневедомственной охраны Благовещенского филиала Росгвардии, которые совместно с сотрудниками полиции оцепили прилегающую территорию. Подозрительные находки обследовали кинолог со служебной собакой и сотрудники группы разминирования ОМОН. Сотрудники группы разминирования вывезли боеприпасы в безопасное место и уничтожили.

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#происшествия

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