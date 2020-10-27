Василий Орлов поручил тщательней контролировать вывоз мусора регоператорами

Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил министерству природных ресурсов тщательней контролировать процесс вывоза мусора. Он отметил, что на работу региональных операторов в амурских городах поступает много жалоб.

— Мы слышим жалобы на работу регоператоров в Благовещенске, Циолковском. Люди говорят о том, что несвоевременно вывозится мусор. Нужно наводить с этим порядок. Прошу обратить на это внимание и глав муниципалитетов, информируйте министерство природных ресурсов в тех случаях, если регоператор не справляется. Мы субсидируем эту работу из бюджета в достаточно большом объеме, поэтому имеем право требовать качественного исполнения условий договора, — заявил Василий Орлов.

Министр природных ресурсов Сергей Маху доложил, что в регионе запланировано строительство двух мусороперерабатывающих комплексов. Появятся они в Свободном и в Прогрессе. Положительные заключения экспертиз на создание таких комплексов уже получены, они находятся на подписании. Принято решение создать рабочую группу и привлечь к строительству частных инвесторов.