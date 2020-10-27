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27октября
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сегодня, 17:58 4

Василий Орлов поручил тщательней контролировать вывоз мусора регоператорами

Василий Орлов поручил тщательней контролировать вывоз мусора регоператорами

Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил министерству природных ресурсов тщательней контролировать процесс вывоза мусора. Он отметил, что на работу региональных операторов в амурских городах поступает много жалоб.

— Мы слышим жалобы на работу регоператоров в Благовещенске, Циолковском. Люди говорят о том, что несвоевременно вывозится мусор. Нужно наводить с этим порядок. Прошу обратить на это внимание и глав муниципалитетов, информируйте министерство природных ресурсов в тех случаях, если регоператор не справляется. Мы субсидируем эту работу из бюджета в достаточно большом объеме, поэтому имеем право требовать качественного исполнения условий договора, — заявил Василий Орлов.

Министр природных ресурсов Сергей Маху доложил, что в регионе запланировано строительство двух мусороперерабатывающих комплексов. Появятся они в Свободном и в Прогрессе. Положительные заключения экспертиз на создание таких комплексов уже получены, они находятся на подписании. Принято решение создать рабочую группу и привлечь к строительству частных инвесторов.

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#областная власть #экология

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Комментарии
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  • YouKnowMyName

    YouKnowMyName
    1 час назад

    А тут,смотрю, некоторым совсем похеру на ваш Кроновирус и Койко-места.

  • Roker

    Roker
    1 час назад

    Кто-то его поручения выполненяет? Очередное блабла?

  • Allenga

    Allenga
    1 час назад

    Что ж люди без масок-то работают, ну елки палки, я представляю аромат какой там. Еще и почти голыми руками. А сейчас еще и маски выкидывают в мега количествах. Уже впору в каждом доме собирать медицинские отходы отдельно, под сжигание.

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    7 минут назад

    А до этого Вася поручал минздраву подготовится к профилактике коронавируса.Может лучше лучше помолчать?

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