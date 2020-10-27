В Амурской области выявили 109 новых случаев COVID-19
В Амурской области выявлено 109 новых случаев COVID-2019. Темп прироста за последние сутки составил 1,8 %, сообщает амурское управление Роспотребнадзора.
У 61 человека заболевание протекает в виде ОРВИ, у 19 — бессимптомно, у 29 — в виде пневмонии.
Показатель заболеваемости составляет 771,10 на 100 тысяч населения.
По данным портала Стопкоронавирус.рф, с нарастающим итогом в регионе выявили 5 983 заражения. 5 148 человек выздоровели, 61 скончался.
Всего обследовано на COVID-19 – 386 820 человек, в том числе за последние сутки — 5 441.
Просмотров всего: 1276
#коронавирус #здоровье #медицина