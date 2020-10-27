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27октября
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сегодня, 17:10 4

В Амурской области выявили 109 новых случаев COVID-19

В Амурской области выявили 109 новых случаев COVID-19
Фото: pixabay.com

В Амурской области выявлено 109 новых случаев COVID-2019. Темп прироста за последние сутки составил 1,8 %, сообщает амурское управление Роспотребнадзора.

У 61 человека заболевание протекает в виде ОРВИ, у 19 — бессимптомно, у 29 — в виде пневмонии.

Показатель заболеваемости составляет 771,10 на 100 тысяч населения.

По данным портала Стопкоронавирус.рф, с нарастающим итогом в регионе выявили 5 983 заражения. 5 148 человек выздоровели, 61 скончался.

Всего обследовано на COVID-19 – 386 820 человек, в том числе за последние сутки — 5 441.

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#коронавирус #здоровье #медицина

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Комментарии
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  • Roker

    Roker
    1 час назад

    Сколько свободных койкомест?

    Какой запас лекарств в больницах,на сколько дней?

    Сколько болеет ковидом дома?

  • Marks

    Marks
    1 час назад

    А то что от ковида в Свободном на днях умерло 2 врача от Мин.здрава ни слова. Оч. некрасиво.

  • full

    full
    1 час назад

    Свободных мест теперь завались - легкую и среднюю формы будут лечить амбулаторно, то есть на дому. Не беда, что это приведет к увеличению количества зараженных, зато наши правители нашли формулу успеха, как когда то с бивалютной корзиной.

  • Ольга1972

    Ольга1972
    1 час назад

    Всем скорейшего выздоровления

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