В Амурской области выявили 109 новых случаев COVID-19

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В Амурской области выявлено 109 новых случаев COVID-2019. Темп прироста за последние сутки составил 1,8 %, сообщает амурское управление Роспотребнадзора.

У 61 человека заболевание протекает в виде ОРВИ, у 19 — бессимптомно, у 29 — в виде пневмонии.

Показатель заболеваемости составляет 771,10 на 100 тысяч населения.

По данным портала Стопкоронавирус.рф, с нарастающим итогом в регионе выявили 5 983 заражения. 5 148 человек выздоровели, 61 скончался.

Всего обследовано на COVID-19 – 386 820 человек, в том числе за последние сутки — 5 441.