Зейский мост снова будет работать в реверсивном режиме
Движение по мосту через Зею в Благовещенске снова станет реверсивным. Как сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска, трое суток специалисты будут ремонтировать деформационный шов на одной из опор.
Для удобства движения работы будут вестись по ночам, с 21:00 до 6:00, с 27 по 30 октября.
Мониторинг технического состояния объекта продолжается, в случае необходимости проводятся восстановительные работы.
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