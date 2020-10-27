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27октября
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сегодня, 16:39 2

Зейский мост снова будет работать в реверсивном режиме

Зейский мост снова будет работать в реверсивном режиме
Фото: благовещенск.рф

Движение по мосту через Зею в Благовещенске снова станет реверсивным. Как сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска, трое суток специалисты будут ремонтировать деформационный шов на одной из опор.

Для удобства движения работы будут вестись по ночам, с 21:00 до 6:00, с 27 по 30 октября.

Мониторинг технического состояния объекта продолжается, в случае необходимости проводятся восстановительные работы.

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#дороги #строительство #транспорт

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Комментарии
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  • Разнящий

    Разнящий
    1 час назад

    Мостик не болей.

  • foxik62

    foxik62
    13 минут назад

    Пока кто нибудь не провалится на этом мосту

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