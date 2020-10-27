Зейский мост снова будет работать в реверсивном режиме

Фото: благовещенск.рф

Движение по мосту через Зею в Благовещенске снова станет реверсивным. Как сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска, трое суток специалисты будут ремонтировать деформационный шов на одной из опор.

Для удобства движения работы будут вестись по ночам, с 21:00 до 6:00, с 27 по 30 октября. Мониторинг технического состояния объекта продолжается, в случае необходимости проводятся восстановительные работы.

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