Российская телеведущая считает, что коронавирусом «дурят народ»

Под публикацией предпринимателя Яна Яновского она оставила комментарий, в котором оценила угрозу коронавируса фразой «примитивно дурят народ».

В своем посте бизнесмен рассказал, что был на постановке в Большом театре и раскритиковал тех, кто сидел без масок. В комментариях Екатерина Андреева высказала свою точку зрения по этой проблеме.

Она написала, что людям внушают опасность этого вируса, тогда как данные статистики говорят о низкой смертности от него.

Телеведущая заметила, что в России и США смертность до и во время пандемии почти не отличается. «Не люблю, когда так примитивно дурят народ», — написала Екатерина. Она добавила, что тоже была в театре и смотрела постановку без маски.

Екатерина Андреева считает, что постоянное ее ношение может спровоцировать эмфизему легких в результате недостаточного поступления кислорода, а это, как она считает, похуже коронавируса.

У врачей и ученых другое мнение об опасности COVID-19 и необходимости носить маски. Медики считают, что ношение масок — необходимая мера.