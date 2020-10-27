Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:24 1

Российская телеведущая считает, что коронавирусом «дурят народ»

Российская телеведущая считает, что коронавирусом «дурят народ»
Фото: ruspekh.ru

Известная телеведущая Екатерина Андреева критически отозвалась в Instagram об опасности COVID-19, пишет «Московский комсомолец».

Под публикацией предпринимателя Яна Яновского она оставила комментарий, в котором оценила угрозу коронавируса фразой «примитивно дурят народ».

В своем посте бизнесмен рассказал, что был на постановке в Большом театре и раскритиковал тех, кто сидел без масок. В комментариях Екатерина Андреева высказала свою точку зрения по этой проблеме.

Она написала, что людям внушают опасность этого вируса, тогда как данные статистики говорят о низкой смертности от него.

Телеведущая заметила, что в России и США смертность до и во время пандемии почти не отличается. «Не люблю, когда так примитивно дурят народ», — написала Екатерина. Она добавила, что тоже была в театре и смотрела постановку без маски.

Екатерина Андреева считает, что постоянное ее ношение может спровоцировать эмфизему легких в результате недостаточного поступления кислорода, а это, как она считает, похуже коронавируса.

У врачей и ученых другое мнение об опасности COVID-19 и необходимости носить маски. Медики считают, что ношение масок — необходимая мера.

Просмотров всего: 602

#коронавирус #интернет

распечатать


Коронавирус 4

В Амурской области выявили 109 новых случаев COVID-19
Общество 5

С завтрашнего дня все россияне обязаны носить маски

Коронавирус 15

Амурские медики признали: госпитали переполнены, до поликлиник не дозвониться
Общество

Правительство Приамурья запустило серию роликов «Спасибо, что вы в маске»
Комментарии
Показать все (1)
  • mm_Галина Фомина

    mm_Галина Фомина
    2 часа назад

    Катя решила затмить всех медицинских светил...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь