С завтрашнего дня все россияне обязаны носить маски

С завтрашнего дня все граждане России обязаны носить маски в общественных местах. К их числу относятся такси, общественный транспорт, парковки и лифты. Постановление Роспотребнадзора вступает в силу 28 октября.

— По всей стране с 23:00 до 6:00 будут запрещены зрелищно-развлекательные мероприятия и услуги общественного питания. Изменятся режимы работы баров и кафе, а также ресторанов и клубов, — сообщает «Российская газета». Также, согласно документу, будет усилен режим дезинфекции.

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