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27октября
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сегодня, 16:35 5

С завтрашнего дня все россияне обязаны носить маски

С завтрашнего дня все россияне обязаны носить маски

С завтрашнего дня все граждане России обязаны носить маски в общественных местах. К их числу относятся такси, общественный транспорт, парковки и лифты. Постановление Роспотребнадзора вступает в силу 28 октября.

— По всей стране с 23:00 до 6:00 будут запрещены зрелищно-развлекательные мероприятия и услуги общественного питания. Изменятся режимы работы баров и кафе, а также ресторанов и клубов, — сообщает «Российская газета».

Также, согласно документу, будет усилен режим дезинфекции.

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#коронавирус #жизнь #здоровье #медицина

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Снег дезинфицировать будут?

    Вот я чёй-то не вкуриваю, до завтрашнего дня можно было маски не носить в общественных местах что ли?

    То ли я дурак, то ли лыжи не едут?

  • 28ups

    28ups
    2 часа назад

    во во, опомнились.

    В аэропортах треть без масок ходит, на ж/д половина...

  • yuliya1983

    yuliya1983
    1 час назад

    у нас подъезд обещали дез. средством обрабатывать управляйка. 2 раза была обработка, еще по лету, с тех пор ниразу не делали.

  • Нур

    Нур
    1 час назад

    Тумаша, лыжи не едут) Денежку освоят и отчитаются

  • Маркиз

    Маркиз
    17 минут назад

    Эти маски нас скоро убьют. Заходишь в магазин и начинаешь задыхаться. Это ,что творят с людьми?

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