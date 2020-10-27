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сегодня, 16:31 15

Амурские медики признали: госпитали переполнены, до поликлиник не дозвониться

Амурские медики признали: госпитали переполнены, до поликлиник не дозвониться
Фото: pixabay.com

Главный врач центра медицинской профилактики Наталья Фатьянова и заместитель главного врача Благовещенской городской клинической больницы по лечебной части, врач-пульмонолог Татьяна Орлова рассказали, как обстоят дела в регионе и его столице с борьбой с коронавирусной инфекцией. Пресс-конференция состоялась во вторник, 27 октября.

О переполненных госпиталях

— Наши инфекционные госпитали сейчас переполнены. Начало поступать большое количество пациентов с осложнениями, пневмониями. Сейчас наша главная задача – это не занять койку лёгким больным, находящимся в удовлетворительном состоянии. Наши койки сейчас – для тяжёлых пациентов. Сейчас мы таких госпитализируем около сотни в день. Только на базе Благовещенской горбольницы лечатся сейчас порядка 800 пациентов, — говорит Татьяна Орлова.

— Если ситуация с количеством новых случаев в день не изменится, будем принимать меры, — обещает Наталья Фатьянова. — Открываются провизорные госпитали, туда будем переводить пациентов на долечивание. Если будет нужно, полностью закроем приём пациентов практически со всеми другими заболеваниями, кроме коронавируса.

О самолечении

— Нельзя заниматься самолечением. Не паникуйте. Будьте в здравом рассудке. Не нужно скупать в аптеках все подряд противовирусные препараты. Их эффективность против коронавируса не доказана. Опасности в них нет, главное, чтобы толк был. Мы в стационаре лечим специализированными препаратами, которые гарантированно действуют, — советует Татьяна Орлова. — Если у вас стойкая гипертермия – температура держится несколько дней в 38 градусов и выше, сухой кашель, заложенность носа – немедленно обращайтесь к врачу. Несвоевременная явка к врачу приводит к утяжелению заболевания: развиваются дыхательная недостаточность, пневмония. С такими пациентами гораздо сложнее.

О компьютерной томографии

— Не нужно бежать на компьютерную томографию без направления врача. Поймите, томография нужна нам, врачам, а не вам. КТ позволяет поставить точный диагноз, определить степень поражения лёгких. Это необходимо врачу, чтобы понять, нужна ли срочная госпитализация, как лечить. Если степень поражения лёгких меньше 25 процентов и вы не из группы риска – нет 65 лет, нет хронических заболеваний – мы таких пациентов прекрасно лечим дома. Опыт есть, — уверяет Татьяна Орлова. — Компьютерные томографы в городской больнице, в детской могут просто выйти из строя при таком наплыве желающих. Были уже прецеденты, поломки. Что мы тогда будем делать?

О невозможности дозвониться до поликлиник

— Есть такая проблема, — признаёт Наталья Фатьянова. — Сейчас на одного врача приходится по 83 вызова в день. Часть коллег болеет, в том числе коронавирусом. Звоните родным, пусть идут в регистратуру и добиваются приёма. Звоните знакомым врачам. Найдите способы. Всё из-за огромной загруженности поликлиник.

О том, что делать для профилактики

— Почему стали больше болеть? Люди не ослабли, они расслабились. Носите маски нормально, правильно. Меняйте их раз в три часа. Мойте руки и почаще. Соблюдайте дистанцию, а лучше сидите дома. Не ходите к старшим родственникам, поберегите их. Сходили в маске, в перчаточках в магазин, вернулись домой: масочку сняли, выкинули, ручки помыли. На ночь хорошо промыть нос и горло. Простой водой из-под крана. Смыть вирус со слизистых. Я уже всю семью приучила, — советует Татьяна Орлова.

— Хорошо сейчас пропить витамины. Употреблять большое количество жидкости, лимон, имбирь. Это не лекарство, но для профилактики полезно, — рекомендует Наталья Фатьянова.

О повторных случаях COVID-19

— В России такого не было. Вы не забывайте про период реконвалесценции вируса. Пациент уже здоров, но вирус в крови может давать положительный результат при тесте до 90 суток после излечения. К тому же всегда может быть ситуация с погрешностью теста, с неправильным забором мазка, — поясняет Татьяна Орлова.

О помощи врачам

— Сейчас очень нужны волонтёры. Только Свободненской больнице требуются 20 человек. Большинство никак не будет контактировать с заразившимися коронавирусом, — говорит Наталья Фатьянова.

— Очень просим пациентов, переболевших коронавирусом, спустя полгода после выписки сдавать плазму крови. Она очень хорошо помогает самым тяжёлым больным, в ней антитела к COVID-19. Сейчас плазмы, особенно редких групп крови, очень не хватает. Если нет противопоказаний – сдавайте, — просит Татьяна Орлова.

О том, когда это всё закончится

— Неделя-две и выйдем на плато, — даёт свой прогноз Татьяна Орлова.

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#коронавирус #медицина

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Комментарии
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  • retrogr

    retrogr
    2 часа назад

    это итог голосовашки и манипуляций со статистикой

  • 28ups

    28ups
    2 часа назад

    за то как мы здорово на ж...у бизнес посадили и образование уговнякали при 20-30 заболевших в марте-мае

  • старатель

    старатель
    2 часа назад

    28ups

    что прям дадите жизнь на кон что если бы не посадили всех на ж...пу все было бы иначе ?

  • bayan-spam

    bayan-spam
    1 час назад

    купить КТ во все поликлиники не смогли и не хотят! ГЛАВНОЕ ФЛАГ ВОТКНУТЬ! по цене одного КТ!!! КАК ВЫ БУДИТЕ ЛЕЧИТЬ без КТ?! Где делать контроль КТ если нет аппаратуры!

  • Руконог

    Руконог
    1 час назад

    Это надо не признавать, а своевременно информировать население, а не занижать статистику со 104 до 50-60 заразившихся. Сами себе насрали. Россия

  • El Antonio

    El Antonio
    1 час назад

    Про информировать - не по адресу. Информации море было. Как-то верифицировать была возможность. Вы видели, что происходит у других, но считали, что сами - из иного теста. Своевременно голову нужно было включать, а не нести бред про рабов, заговоры и прочее... А теперь. извините, какашка в штанах. Собственно, она уже восемь месяцев там болтается.

  • Янтарь

    Янтарь
    1 час назад

    И самое интересное, сейчас закрывают больничный лист у людей, до 10% поражения легких и вместо того, чтобы человека долечивать -его отправляют на работу. Это разве допустимо???

  • full

    full
    1 час назад

    То есть, врачи признали, что статистика занижается в 4 раза? Мне почему то кажется, что за такие игры нужно сажать нещадно. И начать опять же с господина Неведомского.

  • kidman

    kidman
    43 минуты назад

    "Вы не забывайте про период реконвалесценции вируса... поясняет Татьяна Орлова"

    "Период реконвалесценции вируса"!? Серьёзно? Если врач на самом деле так понимает патологический процесс, если он уверен, что у вируса есть период реконвалесценции - не дай бог лечиться у такого врача...

  • Бунтарь

    Бунтарь
    43 минуты назад

    Эль, а есть пруфы, что это бред? Напряги голову, вспомни, до ковида разве не было переполненных больниц? Никто не болел простудой и не было вспышек пневмонии зимой? Начни маленько думать. Тут налицо разогрев ситуации СМИ. Сейчас просто пишут про каждого чихнувшего, поэтому создаётся видимость "страшной эпидемии". И чем помогли намордники? С весны все их носят, а количество растёт. Больницы переполнены из- за того, что у нас всё опять через жопу. В стационары пихали всех подряд. Даже без показаний к госпитализации. Сейчас одумались, оказывается, людей без симптомов можно оставить дома! Молодцы, быстро соображают.

  • Бунтарь

    Бунтарь
    35 минут назад

    Реконвалесценция это мелочь. Этот врач советует пить витаминчики и лимончик для профилактики, от такой квалификации врача волосы даже на жопе дыбом встают. Но зато вирус победим, да. Намордниками и закрытыми после 23 часов кафешками. А если будем в 22.59 кафе закрывать, то аура стерильности и на соседние страны будет распространяться!

  • Бунтарь

    Бунтарь
    30 минут назад

    Кстати, может я ошибаюсь относительно квалификации врача. Нельзя ли разместить ссылку на исследование, подтверждающее эффективность витаминчиков и лимончика в профилактике вирусных заболеваний.

  • El Antonio

    El Antonio
    27 минут назад

    "Никто не болел простудой и не было вспышек пневмонии зимой?" - тем хуже.

    "С весны все их носят..." - да неужели?!! )))

    Находим качественные источники и читаем САМИ. Или только галочку в бюллетени ставить можем, голосовать за одно и то же, одно и то же?

    На данный момент нет никакого целенаправленного универсального лечения. Последствия остаются неизученными. Есть люди, которые спустя месяцы после выписки испытывают проблемы с дыханием. Лечение антибиотиками и стероидами пока вызывает вопросы. Врачи действительно не знают, как лечить. Врачи - тоже люди. И, как выяснилось, болеют тоже.

    "оказывается, людей без симптомов можно оставить дома" - посмотрю на вас в таком случае, потому что речь о лечении дома пневмонии.

    Как ситуация может накаляться в СМИ, если СМИ восемь месяцев сообщают о том, что всё пучком?

  • El Antonio

    El Antonio
    22 минуты назад

    До т. н. коллективного иммунитета - как до Луны. Нет вообще убедительных данных о том, что иммунитет формируется. Люди пошли болеть по второму кругу. Есть подтверждённый летальный.

    И, да, ТАКОГО завала не было каждый год.

  • foxik62

    foxik62
    14 минут назад

    Я сейчас бьюсь об заклад, что декабрь - февраль будет полная задница. Если только Обнуленный не прикажет выйти на плато.

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