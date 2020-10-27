Амурские медики признали: госпитали переполнены, до поликлиник не дозвониться

Главный врач центра медицинской профилактики Наталья Фатьянова и заместитель главного врача Благовещенской городской клинической больницы по лечебной части, врач-пульмонолог Татьяна Орлова рассказали, как обстоят дела в регионе и его столице с борьбой с коронавирусной инфекцией. Пресс-конференция состоялась во вторник, 27 октября.

О переполненных госпиталях

— Наши инфекционные госпитали сейчас переполнены. Начало поступать большое количество пациентов с осложнениями, пневмониями. Сейчас наша главная задача – это не занять койку лёгким больным, находящимся в удовлетворительном состоянии. Наши койки сейчас – для тяжёлых пациентов. Сейчас мы таких госпитализируем около сотни в день. Только на базе Благовещенской горбольницы лечатся сейчас порядка 800 пациентов, — говорит Татьяна Орлова.

— Если ситуация с количеством новых случаев в день не изменится, будем принимать меры, — обещает Наталья Фатьянова. — Открываются провизорные госпитали, туда будем переводить пациентов на долечивание. Если будет нужно, полностью закроем приём пациентов практически со всеми другими заболеваниями, кроме коронавируса.

О самолечении

— Нельзя заниматься самолечением. Не паникуйте. Будьте в здравом рассудке. Не нужно скупать в аптеках все подряд противовирусные препараты. Их эффективность против коронавируса не доказана. Опасности в них нет, главное, чтобы толк был. Мы в стационаре лечим специализированными препаратами, которые гарантированно действуют, — советует Татьяна Орлова. — Если у вас стойкая гипертермия – температура держится несколько дней в 38 градусов и выше, сухой кашель, заложенность носа – немедленно обращайтесь к врачу. Несвоевременная явка к врачу приводит к утяжелению заболевания: развиваются дыхательная недостаточность, пневмония. С такими пациентами гораздо сложнее.

О компьютерной томографии

— Не нужно бежать на компьютерную томографию без направления врача. Поймите, томография нужна нам, врачам, а не вам. КТ позволяет поставить точный диагноз, определить степень поражения лёгких. Это необходимо врачу, чтобы понять, нужна ли срочная госпитализация, как лечить. Если степень поражения лёгких меньше 25 процентов и вы не из группы риска – нет 65 лет, нет хронических заболеваний – мы таких пациентов прекрасно лечим дома. Опыт есть, — уверяет Татьяна Орлова. — Компьютерные томографы в городской больнице, в детской могут просто выйти из строя при таком наплыве желающих. Были уже прецеденты, поломки. Что мы тогда будем делать?

О невозможности дозвониться до поликлиник

— Есть такая проблема, — признаёт Наталья Фатьянова. — Сейчас на одного врача приходится по 83 вызова в день. Часть коллег болеет, в том числе коронавирусом. Звоните родным, пусть идут в регистратуру и добиваются приёма. Звоните знакомым врачам. Найдите способы. Всё из-за огромной загруженности поликлиник.

О том, что делать для профилактики

— Почему стали больше болеть? Люди не ослабли, они расслабились. Носите маски нормально, правильно. Меняйте их раз в три часа. Мойте руки и почаще. Соблюдайте дистанцию, а лучше сидите дома. Не ходите к старшим родственникам, поберегите их. Сходили в маске, в перчаточках в магазин, вернулись домой: масочку сняли, выкинули, ручки помыли. На ночь хорошо промыть нос и горло. Простой водой из-под крана. Смыть вирус со слизистых. Я уже всю семью приучила, — советует Татьяна Орлова.

— Хорошо сейчас пропить витамины. Употреблять большое количество жидкости, лимон, имбирь. Это не лекарство, но для профилактики полезно, — рекомендует Наталья Фатьянова.

О повторных случаях COVID-19

— В России такого не было. Вы не забывайте про период реконвалесценции вируса. Пациент уже здоров, но вирус в крови может давать положительный результат при тесте до 90 суток после излечения. К тому же всегда может быть ситуация с погрешностью теста, с неправильным забором мазка, — поясняет Татьяна Орлова.

О помощи врачам

— Сейчас очень нужны волонтёры. Только Свободненской больнице требуются 20 человек. Большинство никак не будет контактировать с заразившимися коронавирусом, — говорит Наталья Фатьянова.

— Очень просим пациентов, переболевших коронавирусом, спустя полгода после выписки сдавать плазму крови. Она очень хорошо помогает самым тяжёлым больным, в ней антитела к COVID-19. Сейчас плазмы, особенно редких групп крови, очень не хватает. Если нет противопоказаний – сдавайте, — просит Татьяна Орлова.

О том, когда это всё закончится

— Неделя-две и выйдем на плато, — даёт свой прогноз Татьяна Орлова.