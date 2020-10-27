В Благовещенске на перекрёстке сбили школьника

В Благовещенске во вторник, 27 октября, на перекрестке улиц Театральной – Зейской сбили ребёнка. Мальчик 2013 года рождения шёл в школу в восемь утра. Он переходил дорогу на зелёный сигнал светофора. Водитель Toyota Harrier поворачивала направо и не предоставила пешеходу преимущество — мальчик пострадал.

— Родители должны объяснить ребенку правила пересечения проезжей части. Перед тем как переходить дорогу, нужно убедиться, что автомобили вас пропускают, даже если идете по зебре и на зелёный сигнал светофора, — напоминает отдел ГИБДД по Благовещенску.

Родители также должны разработать ребенку безопасный маршрут из дома до школы и обратно, в том числе показать школьнику опасные участки и пройти с ним по данному маршруту несколько раз.

Всего с начала года в Благовещенске произошло 113 ДТП с участием пешеходов. Из них семь человек погибли, 113 получили травмы различной степени тяжести. А в 22-х ДТП травмы получили дети-пешеходы, сообщает отдел ГИБДД по Благовещенску.