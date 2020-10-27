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27октября
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В Благовещенске на перекрёстке сбили школьника

В Благовещенске на перекрёстке сбили школьника

В Благовещенске во вторник, 27 октября, на перекрестке улиц Театральной – Зейской сбили ребёнка. Мальчик 2013 года рождения шёл в школу в восемь утра. Он переходил дорогу на зелёный сигнал светофора. Водитель Toyota Harrier поворачивала направо и не предоставила пешеходу преимущество — мальчик пострадал.

— Родители должны объяснить ребенку правила пересечения проезжей части. Перед тем как переходить дорогу, нужно убедиться, что автомобили вас пропускают, даже если идете по зебре и на зелёный сигнал светофора, — напоминает отдел ГИБДД по Благовещенску.

Родители также должны разработать ребенку безопасный маршрут из дома до школы и обратно, в том числе показать школьнику опасные участки и пройти с ним по данному маршруту несколько раз.

Всего с начала года в Благовещенске произошло 113 ДТП с участием пешеходов. Из них семь человек погибли, 113 получили травмы различной степени тяжести. А в 22-х ДТП травмы получили дети-пешеходы, сообщает отдел ГИБДД по Благовещенску.

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#дети #дороги #ДТП #происшествия

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Комментарии
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  • NinaNina

    NinaNina
    3 часа назад

    А мне еще "нравится" в этом материале, что это родители виноваты. Давайте еще напишем, что их нужно ограничить в родительских правах или вообще лишить прав на ребенка, потому что водитель сбил малыша, переходящего дорогу по зебре и на зеленый сигнал светофора. А водителя наградить за то, что привлек внимание общественности к факту невыполнения родителями ребенка родительских обязанностей.

  • I77

    I77
    2 часа назад

    Ага, так технично все на родителей свалили, а водитель ничего не нарушил.... Все нормально!

  • Разнящий

    Разнящий
    2 часа назад

    Сегодня прям все новости о школьниках.

  • 28ups

    28ups
    2 часа назад

    В ПДД так и пишут, что пешеход имея преимущественное право обязан убедится в ... и лишь потом продолжить движения, но по зомбоящику упорно тележат одно и то же, "...вам обязаны уступить дорогу".

    Вот и получается такая котовась

  • bayan-spam

    bayan-spam
    1 час назад

    курице фары протереть надо!

  • Казак

    Казак
    38 минут назад

    NinaNina и I77, так пишите потому что не сталкивались с ситуацией, когда при повороте направо или налево, перед вашим бампером резко появляется маленький бегун, который согласно ПДД имеет преимущество. Да, водитель виноват, его накажут, но ребенку и родителям от этого легче не станет. Вот поэтому и пишут, что родители должны объяснить своему ребенке о правилах БЕЗОПАСНОГО перехода дороги, т.к. родители водят своих детей в школу и дошкольное учреждения и на примере могут показать, как нужно переходить дорогу по правилам и безопасно.

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