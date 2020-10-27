Эксперимент: в благовещенских аптеках почти нет «Арбидола», зато нет проблем с «Бронхо-муналом» (видео)

За последнюю неделю к нам в редакцию поступило очень много звонков и сообщений от читателей по поводу нехватки лекарств в аптеках Благовещенска. Чтобы не быть голословными, мы решили лично проверить информацию и выяснить, на самом ли деле в городе есть проблемы с противовирусными препаратами, иммуностимуляторами и витаминами.

Список препаратов составили из тех, что можно купить без рецепта, и тех, что назначают сегодня врачи. Итак, одно противовирусное средство — «Арбидол», одно средство, стимулирующее иммунитет, — «Бронхо-мунал», а также витамины С и D.

Два корреспондента поделили роли: один пытался заказать препараты через все доступные интернет-сайты сетей аптек. Второй, как говорится, «в офлайне» пошёл по тем аптекам, кто не представлен в Сети.

В итоге выяснилось, что в интернете можно купить «Арбидол» только на одном сайте, витаминов C и D в чистом виде почти нет, а вот «Бронхо-мунал» есть везде.

Примерно та же ситуация с очным посещением аптек. Только вот «Арбидол» не удалось купить вовсе, витамин C и D купить можно почти везде, а с «Бронхо-муналом» вообще проблем нет.

Все подробности вы сможете увидеть в нашем видеоматериале. Берегите себя и будьте здоровы!