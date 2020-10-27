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27октября
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сегодня, 16:30 5

Эксперимент: в благовещенских аптеках почти нет «Арбидола», зато нет проблем с «Бронхо-муналом» (видео)

Эксперимент: в благовещенских аптеках почти нет «Арбидола», зато нет проблем с «Бронхо-муналом» (видео)

За последнюю неделю к нам в редакцию поступило очень много звонков и сообщений от читателей по поводу нехватки лекарств в аптеках Благовещенска. Чтобы не быть голословными, мы решили лично проверить информацию и выяснить, на самом ли деле в городе есть проблемы с противовирусными препаратами, иммуностимуляторами и витаминами.

Список препаратов составили из тех, что можно купить без рецепта, и тех, что назначают сегодня врачи. Итак, одно противовирусное средство — «Арбидол», одно средство, стимулирующее иммунитет, — «Бронхо-мунал», а также витамины С и D.

Два корреспондента поделили роли: один пытался заказать препараты через все доступные интернет-сайты сетей аптек. Второй, как говорится, «в офлайне» пошёл по тем аптекам, кто не представлен в Сети.

В итоге выяснилось, что в интернете можно купить «Арбидол» только на одном сайте, витаминов C и D в чистом виде почти нет, а вот «Бронхо-мунал» есть везде.

Примерно та же ситуация с очным посещением аптек. Только вот «Арбидол» не удалось купить вовсе, витамин C и D купить можно почти везде, а с «Бронхо-муналом» вообще проблем нет.

Все подробности вы сможете увидеть в нашем видеоматериале. Берегите себя и будьте здоровы!

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#здоровье #медицина

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Реклама «Бронхо-Мунала».

    Совсем народ умом сдвинулся.

    Капусту квашенную кушайте вёдрами

  • ВиталийН

    ВиталийН
    2 часа назад

    Можно ещё шиповник настаивать. Сейчас есть в продаже. Яблоки-ранетки из Белоруси. Морковь. Отварной картофель в мундире. Там много калия.

  • Mandalorian

    Mandalorian
    1 час назад

    Арбидол этот фуфломицин.

  • Агамемнон

    Агамемнон
    1 час назад

    Мне реально помог Арбидол. Кроме него ничего не принимал, на 2й день ОРВИ стало намного легче. Без арбидола минимум неделя болезни

  • foxik62

    foxik62
    13 минут назад

    А кора дуба вкупе с боярышником не лечат?

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