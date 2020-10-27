В Благовещенске запретят развешивать провода для прогрева автомобилей

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В благовещенских дворах планируют запретить использовать устройства для прогрева авто. Об этом гласят изменения правил благоустройства города. Временная электропроводка может быть опасна для прохожих.

Ежегодно зимой в администрацию поступают обращения горожан. Благовещенцы беспокоятся о пожароопасности временной электропроводки и удлинителей от своих соседей. Таким способом некоторые горожане прогревают машины, гаражи или устраивают освещение.

— Обычно проводка располагается хаотично, а самодельные устройства жители оставляют на газонах, тротуарах и площадках. Их крепят к ограждениям, самодельным столбикам, деревьям или фонарям. Всё это не исключает возможность прикосновения к проводам и несёт угрозу жизни и здоровью людей, — сообщает пресс-служба администрации.

Поэтому администрация Благовещенска подготовила изменения в правила благоустройства города. После согласования документ представят депутатам городской думы. Они решат: утвердить изменения на территории Благовещенска или нет. В случае утверждения изменений за нарушение правил благоустройства будет предусмотрена административная ответственность.