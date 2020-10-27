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27октября
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сегодня, 15:47 9

В Благовещенске запретят развешивать провода для прогрева автомобилей

В Благовещенске запретят развешивать провода для прогрева автомобилей
Фото: www.instagram.com/kriminal.blg/

В благовещенских дворах планируют запретить использовать устройства для прогрева авто. Об этом гласят изменения правил благоустройства города. Временная электропроводка может быть опасна для прохожих.

Ежегодно зимой в администрацию поступают обращения горожан. Благовещенцы беспокоятся о пожароопасности временной электропроводки и удлинителей от своих соседей. Таким способом некоторые горожане прогревают машины, гаражи или устраивают освещение.

— Обычно проводка располагается хаотично, а самодельные устройства жители оставляют на газонах, тротуарах и площадках. Их крепят к ограждениям, самодельным столбикам, деревьям или фонарям. Всё это не исключает возможность прикосновения к проводам и несёт угрозу жизни и здоровью людей, — сообщает пресс-служба администрации.

Поэтому администрация Благовещенска подготовила изменения в правила благоустройства города. После согласования документ представят депутатам городской думы. Они решат: утвердить изменения на территории Благовещенска или нет. В случае утверждения изменений за нарушение правил благоустройства будет предусмотрена административная ответственность.

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#закон #мэрия

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Комментарии
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  • Madao!

    Madao!
    3 часа назад

    Статья 12.19 КоАП РФ "Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств" гласит, что "нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств влёчет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей".

    Предупреждение или штраф делает сотрудник ГИБДД.

    Мэр правду думает. что ГИБДД будет по утрам бегать с фонарями по дворам?

    Может Олег вначале посмотри, как ЕГО ЛИЧНЫЙ ЗНАК "поворот в микрорайон запрещён" возле Самбери соблюдают? А тут - нагнуть половину автовладельцев собирается, ага.

  • Tуман

    Tуман
    3 часа назад

    Madao!

    Довожу до Вашего сведения, что в каждом подъезде проживают Павлики Морозовы и дятлы

  • Madao!

    Madao!
    3 часа назад

    Думаю, что Павликов с их звонками в ГИБДД будут слать наюх.

    В то же место будут слать и участковые.

    Но рейд то конечно за зиму проведут... а может и не один а целых ДВА!!!, где на камеру всучат паре водителей штрафы по 500 рублей, а остальным погрозят пальчиком.

    ГИБДД на дорогах то не видит никто - есть им дело до хотелок Морозовых.

  • ds82

    ds82
    3 часа назад

    В Финляндии провода это нормальное, только их не вешают, а оборудуют в виде столбиков. И считается нормальным, если я подключился к розетке соседа, а он к моей.

    Надо не запрещать, а регулировать.

  • Разнящий

    Разнящий
    3 часа назад

    Ну как бы прогревать авто по ночам в жилых дворах тоже нельзя по закону. Что-то я ни одного случая не знаю, чтобы пришёл штраф за прогрев.

  • I77

    I77
    3 часа назад

    Уже не знают до чего докопаться!!! Кому помешали удлинители?, тем у кого машин нет?

  • Разнящий

    Разнящий
    3 часа назад

    А те у кого есть, почему-то считают что они своими проводами никому не мешают.

  • bayan-spam

    bayan-spam
    2 часа назад

    удлинители из хороших проводов, днём розетки не работают, ночью дебилов выключить и залезть не было

  • Урфин

    Урфин
    1 час назад

    Сам был очевидцем как у одного придурка от такого подогревателя машина сгорел. Дело было в микрорайоне. Машину затушили а владелец как спал так и спал. Зашел к нему и говорю: твоя машина под окном. А он не поймет в чем вопрос. Ну и объяснил что нет больше у него машины

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