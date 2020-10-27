Сахалинского чиновника уволили за карту, где Курилы обозначались как территория Японии

За грубую картографическую ошибку был уволен сотрудник сахалинского агентства по рыболовству. В презентации на заседании рабочей группы по поддержке предпринимательства в Сахалинской области была использована карта, на которой Курильские острова были окрашены в тот же цвет, что и японский остров Хоккайдо. Сотрудник агенства нашел карту на японском информационном ресурсе в интернете.

Участники совещания расценили это как недопустимую халатность.

Была проведена проверка, в результате которой виновными признаны двое — сотрудник, допустивший картографическую ошибку и руководитель агентства по рыболовству.

Глава региона заявил, что в Конституции закреплена неприкосновенность государственной границы и любое ее искажение категорически неприемлемо.