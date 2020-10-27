Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:03 0

Сахалинского чиновника уволили за карту, где Курилы обозначались как территория Японии

Сахалинского чиновника уволили за карту, где Курилы обозначались как территория Японии
Фото: russianstoday.ru

Правительство Сахалина уволило сотрудника, который использовал карту, где Курильские острова были изображены как территория Японии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

За грубую картографическую ошибку был уволен сотрудник сахалинского агентства по рыболовству. В презентации на заседании рабочей группы по поддержке предпринимательства в Сахалинской области была использована карта, на которой Курильские острова были окрашены в тот же цвет, что и японский остров Хоккайдо. Сотрудник агенства нашел карту на японском информационном ресурсе в интернете.

Участники совещания расценили это как недопустимую халатность.

Была проведена проверка, в результате которой виновными признаны двое — сотрудник, допустивший картографическую ошибку и руководитель агентства по рыболовству.

Глава региона заявил, что в Конституции закреплена неприкосновенность государственной границы и любое ее искажение категорически неприемлемо.

Просмотров всего: 236

#Дальний Восток #происшествия

распечатать


В России и мире

Актриса Светлана Светличная заявила о попытке родных отравить ее ртутью
Происшествия

В Благовещенске в гаражах нашли ручные гранаты
Происшествия 5

В Благовещенске на перекрёстке сбили школьника
Происшествия 8

В Благовещенске на пешеходном переходе сбили двух школьников на велосипедах
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь