Сахалинского чиновника уволили за карту, где Курилы обозначались как территория Японии
Правительство Сахалина уволило сотрудника, который использовал карту, где Курильские острова были изображены как территория Японии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
За грубую картографическую ошибку был уволен сотрудник сахалинского агентства по рыболовству. В презентации на заседании рабочей группы по поддержке предпринимательства в Сахалинской области была использована карта, на которой Курильские острова были окрашены в тот же цвет, что и японский остров Хоккайдо. Сотрудник агенства нашел карту на японском информационном ресурсе в интернете.
Участники совещания расценили это как недопустимую халатность.
Была проведена проверка, в результате которой виновными признаны двое — сотрудник, допустивший картографическую ошибку и руководитель агентства по рыболовству.
Глава региона заявил, что в Конституции закреплена неприкосновенность государственной границы и любое ее искажение категорически неприемлемо.
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