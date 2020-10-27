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27октября
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сегодня, 15:15 0

Правительство Приамурья запустило серию роликов «Спасибо, что вы в маске»

Правительство Приамурья запустило серию роликов «Спасибо, что вы в маске»

Первые видеоролики уже можно посмотреть на региональных каналах и в соцсетях. Героями роликов стали простые горожане областной столицы.

В первом ролике показали медсестру, водителя автобуса и кондуктора, а также кассира и пенсионерку.

— Сейчас мы работаем над следующей серией коротких сюжетов. Уже сняли инспектора ДПС, а скоро в рекламе появятся ещё сотрудники аэропорта и офиса. Наша цель — показать, что маска сегодня — это не прихоть, а безопасность каждого из нас, нормальная модель поведения, — рассказали в пресс-службе правительства.

В пресс-службе также сообщили, что идею снять такое видео подали в Роспотребнадзоре.

— Мы стремились снять ненавязчивую социальную рекламу. Она затронет всех и лично каждого: простых благовещенцев, а также их родных и близких, — сообщили в пресс-службе.

Что в итоге получилось у съёмочной группы правительства области, посмотрите и вы.

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#коронавирус #здоровье #медицина

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