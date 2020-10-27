В России вакцинация от COVID-19 не станет обязательной

Накануне в Госдуме сообщили, что вакцинацию от коронавируса не сделают обязательной. Такая мера возможна лишь, если жизни большинства населения страны станет угрожать опасность.

В октябре зарегистрировали вторую отечественную вакцину от COVID-19 – «ЭпиВакКорона», разработанную в центре «Вектор» Роспотребнадзора. Следует отметить, что первая в мире вакцина для профилактики COVID-19, разработанная НИЦЭМ имени Гамалеи, Минздравом России зарегистрирована в августе. Она получила название «Спутник V». Ещё одна вакцина находится сейчас на клинических исследованиях Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН, пишет РИА Новости.

Член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный рассказал, что массовая обязательная вакцинация от коронавируса в России пока не рассматривается. Также он отметил, что условием проведения обязательной массовой вакцинации от COVID-19 или любой другой вирусной инфекции является угроза для жизни большого числа россиян. По его словам, сейчас столь масштабной опасности коронавирус не представляет, поэтому о такой мере речь вообще не идет.



Сейчас принимать решение об обязательной вакцинации невозможно ни с организационной, ни с социальной, ни с медицинской точки зрения, добавил парламентарий.



А ещё он отметил, что пока нет того препарата, который имело бы смысл ставить всем.

– Мы создали одну из первых вакцин, но пока она не прошла соответствующие постклинические исследования, – заключил депутат.