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27октября
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сегодня, 15:12 3

В России вакцинация от COVID-19 не станет обязательной

В России вакцинация от COVID-19 не станет обязательной
Фото: РИА Новости

Накануне в Госдуме сообщили, что вакцинацию от коронавируса не сделают обязательной. Такая мера возможна лишь, если жизни большинства населения страны станет угрожать опасность.

В октябре зарегистрировали вторую отечественную вакцину от COVID-19 – «ЭпиВакКорона», разработанную в центре «Вектор» Роспотребнадзора. Следует отметить, что первая в мире вакцина для профилактики COVID-19, разработанная НИЦЭМ имени Гамалеи, Минздравом России зарегистрирована в августе. Она получила название «Спутник V». Ещё одна вакцина находится сейчас на клинических исследованиях Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН, пишет РИА Новости.

Член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный рассказал, что массовая обязательная вакцинация от коронавируса в России пока не рассматривается. Также он отметил, что условием проведения обязательной массовой вакцинации от COVID-19 или любой другой вирусной инфекции является угроза для жизни большого числа россиян. По его словам, сейчас столь масштабной опасности коронавирус не представляет, поэтому о такой мере речь вообще не идет.

Сейчас принимать решение об обязательной вакцинации невозможно ни с организационной, ни с социальной, ни с медицинской точки зрения, добавил парламентарий.

А ещё он отметил, что пока нет того препарата, который имело бы смысл ставить всем.

– Мы создали одну из первых вакцин, но пока она не прошла соответствующие постклинические исследования, – заключил депутат.

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#коронавирус #российская власть

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    3 часа назад

    Только без вакцинации не примут в детский сад, в школу и не возьмут на работу

  • Разнящий

    Разнящий
    3 часа назад

    И правильно сделают.

  • Kadet_84

    Kadet_84
    2 часа назад

    "... Мы создали одну из первых вакцин, но пока она не прошла соответствующие постклинические исследования, – заключил депутат...", это получается, что нашим (и не только) медикам ставят "кота в мешке"??

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