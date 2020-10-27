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27октября
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сегодня, 15:10 2

Амурские депутаты поддержали изменение закона о прожиточном минимуме

Амурские депутаты поддержали изменение закона о прожиточном минимуме
Фото: pixabay.com

Депутаты регионального заксобрания поддержали ряд федеральных законопроектов. Голосование из-за пандемии коронавируса в амурском парламенте сейчас проходят заочно.

В частности, народные избранники поддержали идею по-новому считать сумму прожиточного минимума. Когда закон будет принят на федеральном уровне, этот минимум начнут вычислять, ориентируясь не на стоимость потребительской корзины, а от среднего дохода жителей страны за предшествующий год. Авторы законопроекта уверены, что в таком случае прожиточный минимум увеличится и будет расти вместе с доходами россиян.

Ещё один законопроект, который одобрило амурское заксобрание, касается штрафов для владельцев сельскохозяйственных животных. Предлагается серьёзно увеличить штрафы за сокрытие сведений о массовых инфекционных заболеваниях животных.

— Мы поддерживаем данный законопроект, потому что видим и знаем, что происходит в стране. К примеру, в 2018 году ущерб товаропроизводителей от африканской чумы, ящура, лейкоза крупного рогатого скота, гриппа птиц, туберкулеза крупного рогатого скота, бруцеллеза, бешенства, оспы овец и коз в целом по России составил около 2,5 миллиарда рублей. А общая сумма штрафов за нарушение правил карантина животных и за сокрытие массовых заболеваний животных – всего 15,5 миллиона. А зафиксировано было около 12 тысяч нарушений, – пояснила председатель комитета по вопросам аграрной политики, природопользования и экологии Законодательного собрания Приамурья Ирина Киевская.

Штрафы для крупных крестьянско-фермерских хозяйств, сельхозпредприятий, кстати, предлагают увеличить со 100 тысяч рублей до 500 тысяч.

Охотно поддержали амурские парламентарии федеральный законопроект о сокращении сроков согласования строительства объектов культурного наследия, а также проект закона об отслеживании качества производства зерна.

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#областная власть #российская власть

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Комментарии
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  • OT

    OT
    3 часа назад

    Откуда выдуман прожиточный минимум? По моему это из концентрационных лагерей перекочевал в социалку. Вроде как вертухай идею эту заложил в нынешнюю социалку. В любом случае прожиточный минимум превращает нищету в бесправный закон

  • full

    full
    57 минут назад

    Предлагается серьёзно увеличить штрафы за сокрытие сведений о массовых инфекционных заболеваниях животных. - Господа депутаты не желают обратить внимание на людей? Хотя бы потому, что люди тоже животные.

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