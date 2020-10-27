Амурские депутаты поддержали изменение закона о прожиточном минимуме

Депутаты регионального заксобрания поддержали ряд федеральных законопроектов. Голосование из-за пандемии коронавируса в амурском парламенте сейчас проходят заочно.

В частности, народные избранники поддержали идею по-новому считать сумму прожиточного минимума. Когда закон будет принят на федеральном уровне, этот минимум начнут вычислять, ориентируясь не на стоимость потребительской корзины, а от среднего дохода жителей страны за предшествующий год. Авторы законопроекта уверены, что в таком случае прожиточный минимум увеличится и будет расти вместе с доходами россиян.

Ещё один законопроект, который одобрило амурское заксобрание, касается штрафов для владельцев сельскохозяйственных животных. Предлагается серьёзно увеличить штрафы за сокрытие сведений о массовых инфекционных заболеваниях животных.

— Мы поддерживаем данный законопроект, потому что видим и знаем, что происходит в стране. К примеру, в 2018 году ущерб товаропроизводителей от африканской чумы, ящура, лейкоза крупного рогатого скота, гриппа птиц, туберкулеза крупного рогатого скота, бруцеллеза, бешенства, оспы овец и коз в целом по России составил около 2,5 миллиарда рублей. А общая сумма штрафов за нарушение правил карантина животных и за сокрытие массовых заболеваний животных – всего 15,5 миллиона. А зафиксировано было около 12 тысяч нарушений, – пояснила председатель комитета по вопросам аграрной политики, природопользования и экологии Законодательного собрания Приамурья Ирина Киевская.

Штрафы для крупных крестьянско-фермерских хозяйств, сельхозпредприятий, кстати, предлагают увеличить со 100 тысяч рублей до 500 тысяч.

Охотно поддержали амурские парламентарии федеральный законопроект о сокращении сроков согласования строительства объектов культурного наследия, а также проект закона об отслеживании качества производства зерна.