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27октября
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сегодня, 14:55 1

Туристическая фотозона украсила аэропорт Благовещенска

Туристическая фотозона украсила аэропорт Благовещенска

На втором этаже здания благовещенского аэровокзала появился «уголок туриста». Пассажиры могут подробнее познакомиться с информацией о путешествиях по Амурской области. А ещё — сделать памятное фото на фоне достопримечательностей региона.

Организаторы оформили туристические истории в стиле инстаграмных сторис. Они рассказывают о красоте Приамурья, людях, открывающих новые туристические направления, фотографах, способных через снимок передать атмосферу, традициях, удивительных местах и покорении новых вершин.

— Главная цель проекта — вдохновить на путешествие. Истории обращают внимание зрителя на то, что вся эта красота есть у нас дома, в Амурской области. В каждом отдельном случае яркие слоганы призывают любоваться, загорать, отдыхать, заряжаться энергией, испытывать себя дома, собирать урожай, летать или дотягиваться до звёзд. Практически на каждой истории отмечен аккаунт реального человека или локации для того, чтобы можно было зайти и получить максимум информации. Для удобства на первой истории есть QR-код, который ведёт на главный туристический аккаунт региона, где информация о путешествиях постоянно обновляется, — рассказала руководитель туристско-информационного центра Амурской области Наталья Храмова.

В зале ожидания все желающие могут сделать селфи, красочную фотографию и познакомиться с туристическим символом региона — харзой. Фигурка зверька выполнена в человеческий рост – это позволяет максимально импровизировать при создании креативных снимков. Возле фотозоны можно взять буклеты и познакомиться с туристической картой Благовещенска и Амурской области.

В 2020 году туристические фотозоны планируется установить на железнодорожных вокзалах Благовещенска, Свободного и Белогорска, сообщает туристско-информационный центр Амурской области @amur_travel.

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#жизнь #туризм

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